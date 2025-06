Soy experto en ayudas y esto es lo que te puede pasar si utilizas mal el Verano Joven: "Te puede caer una multa de 750 euros"

Con la llegada del verano, miles de jóvenes se preparan para aprovechar el programa 'Verano Joven', una iniciativa del Gobierno que permite a personas de entre 18 y 30 años viajar por España con importantes descuentos en transporte.

Sin embargo, hacer un uso indebido de esta ayuda puede acarrear consecuencias económicas, algo que advierte con claridad Raúl Gómez, experto en ayudas y becas, conocido en TikTok como 'raulgb_02': "Te puede caer una multa de 750 euros".

Este programa ha sido diseñado como una medida de impulso a la movilidad juvenil. No obstante, como cualquier ayuda pública, está sujeto a normas estrictas que deben respetarse.

Los límites de la ayuda

Uno de los errores más comunes entre los beneficiarios del programa es compartir el código de descuento con otras personas.

Como recalca Gómez: "Lo que muchos estáis haciendo es que estáis dejando vuestro código a otras personas. Da igual si también pueden solicitarlo, porque el código es intransferible, no lo puede tener otra persona".

El desconocimiento o la informalidad al usar esta ayuda puede salir caro. No es solo una infracción leve; tiene consecuencias importantes.

Si las autoridades detectan un uso indebido del código, las sanciones son claras y elevadas. Por eso, es fundamental respetar las normas establecidas.

"Si te pillan te puede caer una multa de 750 euros en el caso de los transportes ferroviarios y 200 euros en el caso del autobús", advierte el experto.

Estas cifras pueden sorprender a muchos, especialmente considerando que el descuento que ofrece Verano Joven supone un importante ahorro por trayecto.

El castigo no se queda solo en la multa económica. El sistema también contempla la retirada del derecho a utilizar el código si se detectan varios usos indebidos. "Y si se registran 6 usos indebidos te quitarán el código", señala Gómez.

Esta medida busca proteger la integridad del programa y garantizar que los recursos se dirijan exclusivamente a quienes los utilizan de forma correcta.

La viralidad del mensaje de Raúl Gómez no es casual. Cada año, muchos jóvenes se ven tentados a "prestar" su código a amigos, parejas o familiares, pensando que no pasa nada.

Pero las autoridades están intensificando los controles y cruzando datos de billetes con la documentación del viajero. Es más fácil de lo que parece detectar fraudes, y las sanciones no tardan en llegar.

Este tipo de advertencias, que surgen desde plataformas como TikTok, tienen un valor añadido: llegan directamente al público joven y a través de los canales que consumen a diario.

En definitiva, si eres uno de los miles de jóvenes que planea viajar este verano con descuentos, presta atención a las normas. No compartas tu código, no lo uses para otros y asegúrate de que todos los datos de tus billetes coinciden con los tuyos.