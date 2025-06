Joaquín, propietario de una vivienda okupada: “Mi casa empezó a salir en un portal de vacaciones y me multaron”

Joaquín, propietario de una vivienda en Reus, Tarragona, contó a Espejo Público en Antena 3, la complicada situación en la que se encuentra con su vivienda habitada por inquiokupas que además han puesto dicha casa en alquiler vacacional.

Debido a que no se contaba con una licencia para publicitar una vivienda como alquiler turístico, Joaquín se ha tenido que enfrentar a una multa de 5.000 euros y el embargo de su salario.

La víctima de inquiokupación expresó que "para nosotros esto ha sido una película de terror". A la que, con la multa, se han sumado aún más cosas.

Joaquín dejó de percibir la renta mensual un año después de que se mudasen dichos inquilinos. Además, él y su familia han tenido que instalarse en casa de un amigo a raíz de la situación.

Expresó que los motivos que le han explicado los inquilinos para dejar de pagar han sido variados: "El Covid-19, que si estaban en una etapa de separación, que si en el trabajo no les iba muy bien..."

Inquiokupas que "viven muy bien"

Con motivo de la multa a Joaquín le han embargado hasta 500 euros mensuales de su nómina: "Mi casa empezó a aparecer en varios portales vacacionales, los vecinos notaron mucha gente entrando y saliendo.Me multaron y me embargaron la nómina".

Además de ello, también comentó otros gastos: "Yo llevo 3 años sin cobrar el alquiler, tenía una hipoteca de 800 euros, pero hace 2 años hicieron el estudio y me subió a 1.260 euros mensuales", expresó contrariado.

"También pago una comunidad, pago la contribución y pago el seguro unos 1.400 euros al mes, pero llevo unos meses que con el embargo me ha subido a 1.900 euros", añadió.

Sobre el alquiler de habitaciones ilegal que están llevando a cabo sus inquiokupas, expresó que, a través de diferentes plataformas de alquiler vacacional, "hemos visto que estaba entre 60 euros y 50 euros la noche".

"Estaban en plataformas vacacionales que se pueden ver por España y por eso la Agencia Tributaria de Cataluña me sancionó", explicó, "porque vieron que estaba realizando esta actividad sin autorización e iniciaron el procedimiento en mi contra".

Con el inicio de dicho procedimiento, "me enviaron dos cartas certificadas aquí a la vivienda para informarme, ellos firmaron las cartas, pero en ningún momento me dijeron nada", comentó.

Joaquín, víctima de okupación, enseñando su casa.

Joaquín explicó que ha ido a la Agencia Tributaria a explicar su situación y que de momento "han aceptado los recursos y me han dicho que posiblemente este mes ya no me van a embargar".

Sin embargo, desde la Agencia Tributaria le explicaron que "tengo que presentar más documentación" que pruebe que en efecto su vivienda está siendo okupada.

Capturas de pantalla de plataformas vacacionales con la vivienda de Joaquín disponible para alquilar.

Así, quiso hacer un inciso al hablar sobre si estas personas vivían en una situación de vulnerabilidad. Esto en teoría les permitiría legalmente mantenerse en la vivienda sin pagar el alquiler, porque no tendrían los recursos para ello.

"Me consta que ellos no tienen nada de vulnerabilidad, viven muy bien y puedo demostrarlo", sentenció Joaquín.

"Este verano estaban en la piscina del club de golf, su hija hacía clases de golf, el año pasado instalaron una piscina de 9.000 litros en el jardín, vecinos dicen que los ven comiendo fuera en restaurantes", enumeró.

"He querido contactar con el Ayuntamiento de Reus, para que este certificado de vulnerabilidad sea verificado", expresó. No obstante, no ha obtenido respuesta.