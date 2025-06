Un funcionario de la Seguridad Social no se calla y advierte sobre el futuro de las pensiones: “No hay ni para pipas”

Vivienda, salarios, corrupción... Son muchos los problemas que preocupan a los españoles actualmente, pero en ocasiones se le resta importancia a uno de los principales obstáculos económicos de los próximos años en España y Europa: el pago de las pensiones.

La escasa natalidad, sumado a la jubilación de la generación del baby boom va a provocar que en un futuro cada vez más cercano sea imposible que la población activa pueda sostener a los millones de próximos beneficiarios.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y youtuber, ha abordado este tema en uno de sus últimos vídeos. En esta ocasión ha afirmado con rotundidad que en la "hucha de las pensiones no hay ni para pipas", en línea con el desalentador pronóstico general de las pensiones.

Sin embargo, si estás a las puertas de jubilarte, estás a salvo. El problema se desencadenará a largo plazo, así que son los jóvenes los que deberían reflexionar sobre si será viable cobrar una prestación cuando llegue el momento de retirarse.

"En la actualidad, lo que tenemos ahorrado en la hucha de las pensiones supone solamente un 5% del gasto anual en pensiones. No tenemos ni para pagar una mensualidad con lo que tenemos ahorrado", ha asegurado.

Suspende a los políticos

En este sentido, ha puesto sobre la mesa los datos actuales de la Tesorería de la Seguridad Social: "La hucha de las pensiones cerró en 2024 en 9.300 millones de euros, mientras que el gasto mensual en pensiones supone 13.500 millones de euros", expone.

Por ello, teniendo en cuenta que cada vez va a cotizar menos gente en España, que el importe en pensiones se verá reducido y que cada vez se destina más dinero de los Presupuestos Generales a sufragar las jubilaciones, todo apunta a que la hucha se vaciará antes o después.

Así ha criticado a los políticos por esta situación. "Muchos políticos hablan de las pensiones, dicen que se han subido en función del IPC, ¿pero realmente saben cuánto hay en la hucha de las pensiones, principalmente con respecto al gasto anual en pensiones?", se pregunta.

Y añade: "Me da la impresión de que muchos políticos lo dicen como si con lo que actualmente tuviéramos en la hucha estuviéramos definitivamente salvados".

En este sentido, Muñoz ha defendido que el Gobierno no debería alardear de que "va creciendo la hucha de las pensiones porque con lo que hay actualmente, como he dicho, no pagamos ni siquiera una mensualidad".

Por último, ha lanzado una advertencia sobre lo que va a ocurrir con la jubilación entre los años 2030 y 2050. "En este momento se va a jubilar la generación más grande de la historia de nuestro país y el sistema tendrá tensiones. O nos tomamos muy en serio lo de llenar la hucha de las pensiones, o seguramente algunos meterán la tijera", concluye.