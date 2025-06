El Xokas estalla en pleno directo y carga contra el PSOE: "Si me joden la mitad de lo que gano, que no se lo gasten en putas"

En un clima de creciente descontento hacia el Gobierno, Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, ha encendido la polémica con unas duras declaraciones contra el Gobierno que muchos interpretan como reflejo del sentir de una parte de la sociedad.

Su intervención, transmitida en uno de sus directos, ha hecho referencia al caso Koldo, a todo lo relacionado con Ábalos y al mal uso del dinero público por parte del PSOE, temas que han reavivado el debate sobre la gestión de los recursos públicos.

"Si me van a joder la mitad de lo que gano, por lo menos que no se lo gasten en putas. Es lo único que pido, nada más, y es que no creo que sea para tanto, joder", afirmó Xokas, visiblemente indignado durante su intervención.

Escándalo tras escándalo

La referencia a "putas" y "farlopa" no es gratuita: alude a informaciones que han trascendido del 'caso Koldo', además de contar con antecedentes en el caso que implicó al PSOE y a 'Tito Berni', quien organizaba fiestas con prostitutas y drogas.

El Xokas, conocido por no morderse la lengua y por mantener un discurso contundente, fue más allá: "Las putas y la farlopa que se las paguen ellos con el sueldo del Estado, pero el suyo, no el del contribuyente, joder".

El streamer, que cuenta con millones de seguidores en Twitch y YouTube, ha convertido sus directos en un altavoz para expresar opiniones políticas cada vez más frecuentes.

Aunque en anteriores ocasiones se ha mostrado crítico con distintos temas, en esta ocasión ha centrado su enfado en el Ejecutivo y en el mal uso del dinero de los contribuyentes.

El contexto no es menor. El llamado 'caso Koldo' ha supuesto un terremoto político dentro del PSOE y ha generado un importante desgaste de imagen para el partido.

José Luis Ábalos, quien durante años fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Pedro Sánchez, ha acabado apartado del grupo parlamentario socialista.

Aunque él niega todas las pruebas en su contra y desconocer las actividades ilícitas atribuidas a su exasesor, la acumulación de evidencias y la presión política han sido tales que su figura ha quedado completamente erosionada.

"Es que me están jodiendo ya, todo tiene un límite, y mi paciencia también. Ya basta", sentenció Xokas, cerrando su intervención con un tono entre la rabia y la impotencia.

Sus palabras no han pasado desapercibidas en redes sociales. Mientras algunos usuarios le apoyan por "decir lo que muchos piensan", otros prefieren mantener la venda en los ojos.

La investigación sigue en marcha y se desconoce todavía el alcance total de la trama, pero la indignación social es palpable.

Y en este contexto, voces como la de El Xokas consiguen dar voz y conectar con una parte de la ciudadanía harta de que los casos de corrupción salpiquen sistemáticamente a la clase política sin consecuencias proporcionales.