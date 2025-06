Adrián, 31 años, excluido del Verano Joven: "Es una 'putada', dejan fuera de la ecuación a quienes no tienen coche"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado recientemente el Verano Joven 2025 en su página web. Esta promoción, válida para viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ya se puede solicitar mediante Cl@ve Pin o rellenando tus datos personales.

No obstante, solo pueden pedirlo los residentes españoles que hayan nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007, por lo que muchas personas aún jóvenes y con un poder adquisitivo limitado van a tener que pagar este verano los precios ordinarios, muy elevados en algunos trayectos.

Por ello, Adrián del Campo, 31 años y residente en Leganés, no va a ser beneficiario de esta ayuda estatal por primera vez desde que se activase en 2023. "Que nos corten el Verano Joven es una putada para los que no tenemos coche propio. El avance no es cortar, el avance es ofrecer opciones", ha comentado a este periódico.

Además, ha hecho hincapié en que muchas personas de 31, 35 o incluso 40 años sufren precariedad, por lo que no pueden pagar el precio del transporte para irse de vacaciones por España este verano.

"Hay mucha gente que, como yo, a los 31, tiene un trabajo en horario comercial, por el sueldo mínimo, y que casi no dispone de tiempo", recuerda contrariado este joven de 1994, que ha preferido que no aparezca su rostro en el artículo.

Tipos de descuentos

La reducción de los precios se sitúa en el 90% en el caso de los autobuses de competencia estatal y trenes de media distancia, 50% en los servicios de alta velocidad -con un máximo de 30 euros de descuento- y 50% para el billete Interrail.

Sin embargo, Adrián, dependiente en una tienda de cómics y juegos de mesa, ha tenido que resignarse y aceptar la realidad. Pero ha reiterado que no todas las personas con más de 30 años tienen vehículo propio y recursos suficientes.

Ya te puedes registrar en la web del Verano Joven y conseguir tu código para viajar a partir del 1 de julio en tren y autobús con descuentos de hasta el 90%.



Así de fácil y sencillo 👇… pic.twitter.com/aSVCEaaZfn — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 18, 2025

"Parece que, en vez de incentivar que la gente coja el transporte público, se fomenta el vehículo privado, dejando fuera de la ecuación a quienes no tienen coche propio", ha recalcado.

Y añade: "Para un mes que se tiene de vacaciones, nos gustaría aprovecharlo sin arruinarnos", en alusión al elevado número de días que según él hay que trabajar durante el año en el país.

Finalmente, ha recordado que los salarios en España continúan siendo muy inferiores a los del resto de Europa, lo que complica el acceso a la vivienda y, en este caso, poder irse de vacaciones sin excesivas preocupaciones.

"Gran segmento de nuestra población va a tener que pagar más este verano, haciendo mella en nuestros ahorros o escasos sueldos", ha concluido.