Condenado por un Bizum: la justicia le obliga a devolver 20 euros y pagar una multa diez veces mayor

Un error al enviar dinero desde el móvil ha acabado en los tribunales. Lo que parecía un despiste terminó en multa, alertando sobre las consecuencias de ignorar una transferencia equivocada en Benavente (Zamora).

Hoy en día, enviar dinero a través de Bizum es algo muy habitual en España. La aplicación, con más de 28 millones de usuarios, permite realizar transferencias inmediatas entre particulares usando solo el número de teléfono del destinatario.

Pero esa misma facilidad que hace a Bizum tan popular también puede convertirse en un riesgo. Un simple fallo al teclear puede salir muy caro si no se corrige rápidamente, como demuestra claramente este caso.

Un fallo que acabó en condena

Todo comenzó con una transferencia fallida. Una vecina de Benavente se equivocó al introducir un número y envió por error 20 euros a otra persona.

Al percatarse del fallo, intentó contactar con el receptor para pedirle que devolviera el dinero. Pero él no solo no respondió, sino que no realizó ningún movimiento para aclarar la situación.

La mujer optó por acudir a la justicia. El caso fue juzgado en el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, que dio la razón a la denunciante. La sentencia calificó los hechos como un delito leve de apropiación indebida.

El hombre fue condenado a pagar una multa de 180 euros, a devolver los 20 euros recibidos indebidamente y a hacerse cargo de los costes judiciales.

Lo que inicialmente podría haberse resuelto sin mayores complicaciones terminó costándole más de diez veces el valor de la transferencia original.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que no existió mala intención, que el acusado no supo cómo actuar y que incluso se ofreció a devolver el dinero.

Además, alegaron falta de pruebas y solicitaron la aplicación del principio de presunción de inocencia; sin embargo, los jueces no aceptaron esta versión.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Zamora ratificó la sentencia al considerar que, tras analizar todo el procedimiento y el juicio, los hechos quedaron suficientemente acreditados, pese a la negación del denunciado.

Qué hacer en estos casos

Casos como este no son tan raros. Al necesitar solo un número de teléfono, Bizum puede generar errores si se introduce mal una cifra. Lo importante es cómo se actúa después.

Expertos legales recuerdan que no devolver un dinero recibido por error puede considerarse apropiación indebida.

Aunque se trate de pequeñas cantidades, si el destinatario legítimo reclama la devolución y esta no se produce, podría derivar en una denuncia penal.

La recomendación general es clara: si recibes un Bizum que no esperabas, intenta contactar con quien lo envió y devuélvelo. Si no puedes identificar al remitente, informa a tu banco o entidad financiera.

Más allá del aspecto legal, también hay un componente ético. Dejar pasar un error ajeno sin corregirlo no solo puede acabar con una condena judicial, también daña la confianza en un sistema pensado para facilitarnos la vida.

Este caso sirve como advertencia: aceptar dinero que no te pertenece, aunque parezca insignificante, puede acabar con una multa, un proceso judicial y una marca en el historial.