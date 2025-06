Natalia de Santiago, experta en inversiones: "Si me dan 1.000 euros lo primero que haría con ese dinero es…"

Ahorrar una parte de tus ingresos no está al alcance de cualquiera. La sociedad actual nos empuja al consumismo, aunque es cierto que cada vez existe más divulgación en internet sobre la importancia de gestionar el dinero para el futuro.

Natalia de Santiago, experta en inversiones y autora del libro 'Emprende en Positivo' ha manifestado que, si le dieran 1.000 euros, lo primero que haría sería invertirlos en su jubilación. Un planteamiento que encaja con el oscuro futuro de las pensiones en España.

En los próximos años se van a jubilar millones de personas y, a causa de la baja natalidad, no van a ser reemplazados. La inteligencia artificial podrá mitigar las consecuencias de este fenómeno, pero los expertos coinciden en que es importante planificar la jubilación con antelación.

Planes de pensiones

"Si me dieran 1.000 euros en líquido, los invertiría en mi jubilación, claramente. Yo estoy ahorrando superagresivamente para el día de mañana poder vivir como yo quiero", ha confirmado en el podcast Educa tu dinero.

En cambio, no planea una jubilación anticipada, ya que se muestra motivada para seguir trabajando y se marca el objetivo de "tener un trabajo del que no me apetezca jubilarme", similar a esta famosa frase atribuida al filósofo chino Confucio: "Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en toda tu vida".

El conductor del programa le ha preguntado a la experta sobre el error financiero que más veces ha cometido esta ingeniera con vocación financiera, que ha asegurado que en muchas ocasiones su optimismo le ha jugado malas pasadas.

"El error financiero que más veces he cometido es pasarme de optimista. Está muy bien porque emprendes, pero tengo tendencia a asumir riesgos. Y cuando tienes 5 bocas que alimentar es un poco excesivo", ha comentado.

Por último, ha reflexionado sobre cómo encontrar el equilibrio entre formarse sobre finanzas y estrategias de inversión a la par que pones en marcha tu plan. "Está muy bien formarse, informarse... Pero hay que vencer ese miedo, hay que salir, pegársela, hay que salir a pescar".

Además, sostiene que es viable emprender y vender "al mismo tiempo que te estás formando". Así, para sacar el máximo rendimiento a tus inversiones hay que ser riguroso con tu preparación, pero también osado para arriesgar.