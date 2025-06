Pau Antó, experto inmobiliario: "Si tu dinero sigue en el banco, cada día vale menos. Guardarlo por seguridad es un gran riesgo"

Una de las cosas que más preocupa a los españoles es la situación de su dinero. Y es que, hoy por hoy, es la clave de todo. Sin recursos financieros no podemos comprar bienes de primera necesidad, tener una casa o disfrutar de nuestro tiempo de ocio.

Sin embargo, con el nivel tan bajo de salarios que hay actualmente, cada vez es más complicado tener recursos suficientes para todo eso. Por ello, hay algunas personas que se lanzan a seguir los consejos de los expertos y deciden invertir.

No obstante, no todos se atreven a poner en práctica estos métodos, ya que muchas personas consideran que no tienen ahorros suficientes y que les da miedo perder ese pequeño colchón. Por ello, lo más común es que tengan el dinero en el banco.

Y lo hacen pensando que es una buena opción y que ahí está protegido. Sin embargo, lo que no saben es que es lo peor que pueden hacer ya que está perdiendo valor de manera constante. Así lo explica de manera muy acertada el experto Pau Antó.

Este especialista en inversiones, sobre todo en el sector inmobiliario, explica que cuando nosotros metemos dinero en el banco y permanece un tiempo, se reduce el margen de maniobra que tenemos con él. La inflación hace que un tiempo después podamos comprar menos cosas que al principio.

¿Por qué tenemos miedo a invertir?

Ante este tipo de situaciones, el experto Pau Antó hace una reflexión e intenta explicar por qué tenemos pánico a hacer ciertos movimientos. "¿Te da pánico invertir en inmuebles? ¿Sabes que tu dinero en el banco pierde el valor cada día?". Esta es la pregunta que casi nadie se hace.

Mientras el dinero permanece en el banco, los precios suben, y cuando lo sacamos, al costar todo más, podemos comprar menos con la misma cantidad de dinero. Por ello, Antó asegura que "si tu dinero sigue en el banco, cada día vale menos".

"La inflación sube, los precios se disparan y mientras tanto, tu dinero en la cuenta pierde valor cada segundo". Aunque la cantidad sea la misma, o incluso aunque esta crezca un poco, podemos hacer menos cosas con ello porque la inflación crece a mayor ritmo.

Con ello, Pau Antó espera hacer reflexionar a la gente sobre una cuestión que para muchos es básica y es la famosa cuenta del banco: "Guardarlo por seguridad es el mayor riesgo de todos".

Por eso, es partidario de tenerle más miedo al inmovilismo que a la inversión: "Es normal sentir miedo cuando piensas en invertir. Miedo a perder dinero, a no saber por dónde empezar o a cometer errores. Pero ese miedo está costándote más de lo que crees".

Y es que este experto en inversiones explica por qué no debemos dejar quieto nuestro dinero nunca: "Mientras tu dinero sigue parado en el banco, la inflación lo desgasta y, cada vez, vale menos". Otros ya siguen sus pasos.

"Mientras tanto hay personas generando ingresos constantes que empezaron como tú, aterrados. Pero ahora con el futuro asegurado". La recomendación de Pau Antó es que cojamos parte de ese dinero que tenemos en nuestra cuenta para darle una rentabilidad inmobiliaria.

"Lo que cambia todo es pasar de tengo mucho miedo a tengo solo un poco para poder actuar. Mucha gente cree que para invertir necesitas grandes ahorros, evitar deudas o ser un experto. Pero no es así".

Antó asegura que dando los pasos correctos podremos marcar la diferencia: "Con las estrategias adecuadas puedes empezar con poco dinero apoyándote en la financiación y minimizando riesgos".

"Por ejemplo, con 3.000 euros puedes alquilar y subarrendar por habitaciones generando hasta 1.000 euros al mes de ingresos o puedes aprender a comprar, reformar y vender inmuebles con márgenes de beneficio de al menos 25.000 euros por operación. Todo eso dedicando menos de una hora al día".