Sergio Gutiérrez, inversor inmobiliario: "Si quieres comprar una casa a mitad de precio hay un truco"

Comprar una casa en España por la mitad de su valor de mercado no es un imposible. Aunque el precio medio de la vivienda se ha encarecido un 12% interanual en abril según datos de Idealista, existen estrategias que algunos inversores utilizan para adquirir inmuebles con descuentos muy por debajo del precio habitual.

Sergio Gutiérrez, inversor inmobiliario con años de experiencia en el sector, revela tres formas poco conocidas de lograrlo. "Te doy las tres maneras con las que los inversores inmobiliarios compramos casas a mitad de precio. La tercera hay inversores que ni la conocen y hay muchas más oportunidades", explica Gutiérrez, dejando entrever que el conocimiento especializado marca la diferencia en este mercado.

La primera estrategia, según el experto, consiste en "comprar inmuebles ocupados. Los descuentos son muy grandes en según qué zonas y si sabes escoger el riesgo es mínimo. Si lo vas a hacer, evita ocupas vulnerables, desahucios de hipoteca o de alquiler", advierte. Esta técnica requiere un análisis detallado del riesgo asociado y un conocimiento legal preciso, pero puede resultar muy rentable.

La segunda opción es la compra de la nuda propiedad: "Se trata de comprar una vivienda y dejar al propietario viviendo hasta que fallezca. Normalmente se hace para ayudar a jubilados con baja pensión a vivir mejor, pero a mí esta no me gusta por dos motivos. Uno que no quiero alegrarme de que alguien muera y otro, porque la duración de la inversión es totalmente incierta y cuando fallece puedes encontrarte familiares ocupando la vivienda o enfadados porque se han quedado sin herencia".

Por último, la tercera vía que menciona Gutiérrez es la compra de NPL (Non-Performing Loans): "Pero cuidado, el proceso es complicado. Se trata de comprar créditos vencidos con garantía hipotecaria y adjudicarte la vivienda tras un proceso de ejecución hipotecaria. Como ves, nadie da duros a cuatro pesetas. Las oportunidades existen pero siempre tienen riesgos".

Estas estrategias, aunque no aptas para todos los perfiles, muestran que en el sector inmobiliario existen formas alternativas de comprar casa que requieren información privilegiada a través de asesores expertos y paciencia. El conocimiento de estos mecanismos es lo que separa a los grandes inversores del resto.

Cómo funcionan los NPL

Los NPL o Non-Performing Loans, son créditos hipotecarios impagados por los deudores y considerados como activos tóxicos por las entidades financieras. Para los inversores especializados, representan una puerta de entrada a inmuebles con grandes descuentos, aunque con un proceso legal complejo.

En España, el volumen de NPL ha descendido en los últimos años, pero aún existen oportunidades. Según datos del Banco de España, la ratio de morosidad de los créditos hipotecarios ronda actualmente el 2,6%, un nivel relativamente bajo, pero con casos concretos aún muy rentables para los fondos e inversores minoristas especializados.

Estos paquetes de deuda impagada suelen ser vendidos por bancos o entidades financieras a fondos de inversión o servicers inmobiliarios especializados. Para acceder a este mercado, es habitual contactar con intermediarios financieros especializados o participar en subastas privadas organizadas por los bancos.

No obstante, como advierte Sergio Gutiérrez, "el proceso es complicado" y requiere asesoramiento legal experto para ejecutar correctamente la adjudicación del inmueble tras la ejecución hipotecaria.

Riesgos y oportunidades de invertir en NPL

Invertir en préstamos impagados (NPL) respaldados por bienes inmuebles puede ser una estrategia muy rentable para quienes aceptan ciertos niveles de riesgo. Entre sus principales ventajas está la oportunidad de adquirir propiedades a precios significativamente inferiores a su valor de mercado, con el potencial de obtener beneficios elevados si se logra recuperar o revalorizar el activo.

No obstante, esta inversión también implica riesgos importantes. Entre ellos, destaca la posibilidad de que los inmuebles asociados no se vendan al precio esperado o que, en última instancia, el inversor no consiga recuperar el importe invertido.