Pau Antó, experto inmobiliario: "Comprarte una casa estupenda y un coche carísimo nunca te permitirán ser millonario"

¿Quién no ha imaginado alguna vez ser rico? Seguramente todos en nuestra vida hemos pasado por ese momento de evasión y casi de locura. Y después nos hemos dado cuenta de que ha sido un error dejarnos llevar por esos delirios, ya que ser rico es algo tan difícil que las posibilidades son remotas. Pero siempre hay caminos de lograr más con lo que tenemos.

De hecho, cuando somos más pequeños, todos pensamos que nuestra riqueza vendrá de la mano de cumplir esos sueños casi imposibles. Ser un deportista de élite, o un cantante o incluso una actriz. Sin embargo, vamos creciendo, vamos viendo que esos caminos no serán para nosotros y es ahí cuando tenemos que buscar otras vías alternativas para hacer de nuestro patrimonio un dorado fortín.

Con los sueldos que hay hoy en día en España, desde luego que es casi imposible ser rico. Solo unos pocos afortunados pueden decir que tienen una estabilidad y una tranquilidad económica total. La vía de que nos toque la lotería es cuanto menos remota. Y por ello, muchos buscan sin saberlo cuál es la forma más factible de ganar dinero de verdad. Pero algunos expertos como Pau Antó lo tienen claro: las inversiones.

Con una buena estrategia de inversiones podemos hacer que nuestra cuenta corriente crezca y crezca todos los meses. Sin embargo, la clave para este asesor y experto en el sector inmobiliario es alargar en el tiempo la recepción de esos ingresos y es que solo así conseguiremos hacer fortuna de verdad. La base fundamental de la riqueza es hacernos fuertes y mantenernos, no tener un éxito breve y efímero que nos haga malgastar esa fortuna repentina que llega a nuestras manos.

Por ello, este especialista en asuntos económicos asegura que realizar grandes compras cuando hemos obtenido nuestras primeras ganancias no es sinónimo de riqueza, algo que muchas personas confunden. Es más propio de una persona que no sabe gestionar su patrimonio y que está abocada a tener una bonanza económica efímera y pasajera.

¿Qué es ser rico?

Una cuestión que a priori parece fácil de responder. Todos diríamos que es tener mucho dinero. Sin embargo, quienes de verdad saben la respuesta y entienden del tema, asegurarían que esta respuesta tiene muchas aristas. Es el caso de Pau Antó, asesor y experto inmobiliario que acostumbra a dejar sus consejos a través de sus diferentes redes sociales.

Uno de los que más repercusión ha generado es su versión sobre lo que es la riqueza. Y es que Antó tiene una idea o una versión de esta situación que chocará con lo que muchas personas piensan. Pocos signos de riqueza hay más identificables que la persona que se compra un chalé y un coche de alta gama. Sin embargo, este experto mira más allá y desnuda esta teoría.

"Comprarte una casa estupenda y un coche carísimo solo te proporciona la sensación de vivir como un millonario. Nunca te permitirá serlo". Para Antó, una persona rica es aquella que sigue un modelo como el suyo, de nunca parar y nunca tener suficiente, de seguir poniendo en práctica sus conocimientos para no frenar sus inversiones. Y es que la riqueza no es acumular ganancias y patrimonio en un momento puntual, sino que estas lleguen de manera periódica y prolongada en el tiempo.

Y no parar de crecer. La verdadera abundancia económica que muchos persiguen está reñida con mirar al presente, ya que la clave es siempre pensar en el futuro: "Deja de tener un pensamiento cortoplacista. Tus caprichos de hoy te están frenando de disfrutar de un futuro mucho más próspero y libre". Si gastas el dinero que has reunido y si pierdes el tiempo en vivir como un rico, ese potencial económico no tardará en desaparecer.

Mientras que si trabajas en consolidar el sistema de ganancias, tendrás un caudal fuerte durante el resto de tu vida. Y así, podrás considerarte rico de verdad. Además, Antó tira de psicología también para dar una clave. Comprarnos un chalé o un deportivo de lujo no nos dará felicidad, sino placer, algo muy diferente. "Recuerda que placer no es lo mismo que felicidad". Por ello, ser millonario también es un modo de vida y una actitud: "No es solo cuestión de dinero".