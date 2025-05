José Elías, millonario experto en finanzas: “La esclavitud ha vuelto y los autónomos son los nuevos esclavos de la sociedad”

Los autónomos en España constituyen un sector laboral con muchas dificultades. En numerosas ocasiones han hecho oír sus historias y críticas a las administraciones. Al final, los trabajadores por cuenta propia, como bien explica su nombre, al no tener un contrato laboral con una empresa, tienen que hacer frente a altos impuestos.

Estos pagos a las administraciones públicas y la poca libertad de la que gozan algunos de estos trabajadores, son los motivos por los que José Elías Navarro, empresario dueño de supermercados La Sirena, además de otras muchas empresas; ha optado en numerosas ocasiones por hablar de ello.

En esta ocasión el empresario habló en su pódcast Un café Incapto con Jose, sobre la situación de los autónomos y las dificultades que ponen las administraciones públicas a la hora de emprender o de llevar una empresa.

"Los que trabajan y no cobran"

Navarro, comenzó haciendo énfasis en que "la esclavitud se abolió hace unos cuantos siglos ya, ahora ha vuelto un poco la esclavitud en modo de los autónomos". Así, prosiguió sentenciando que "los autónomos son los nuevos esclavos de la sociedad".

Es cierto que los trabajadores autónomos, en algunos casos, deben trabajar mucho más que aquel empleado que tiene un contrato laboral con una empresa.

Un gran ejemplo de ello fue el gran apagón que tuvo lugar el pasado 28 de abril, en el cual la asociación de autónomos ATA estimó que en aquellas horas, sobre todo en el ámbito del comercio y la hostelería, este sector perdió aproximadamente 1.300 millones de euros.

"Son los que trabajan y no cobran", continuó el empresario. De nuevo, vuelve a una denuncia que ha realizado en numerosas ocasiones en relación con una gran cantidad de autónomos que muchas veces no pueden cogerse días libres ni bajas o trabajan horas extras para poder 'llegar a fin de mes'.

"Sentirse un delincuente haciendo negocios en España"

El otro invitado del programa, un autónomo que realiza documentales sobre la naturaleza, comentó que ha tenido que pasar por algunas inspecciones de Hacienda 'surrealistas'. Con esto, Navarro continuó haciendo referencia a una de las dificultades de llevar una empresa: "Sentirse un delincuente haciendo negocios en España a mí no me gusta".

Así, continuó expresando que "yo creo que esto alguien tiene que hacérselo mirar", refiriéndose a las administraciones públicas. "Yo me siento un delincuente, hay formas y formas de pedirte información, de llegar a un acuerdo contigo", comentó Navarro.

"Yo estas extorsiones que se hacen en las inspecciones por parte de la administración pública, me parece que eso no es ético", expresó José Elías, "lo digo como empresario y me consta que hay muchos empresarios que empiezan a sentirse mal no por lo que pagan sino por cómo les piden que lo paguen".

De esta manera, José Elías concluyó que además, como empresario, las emociones que estas acciones generan en los trabajadores: "Yo te puedo contar el miedo, la ansiedad y la angustia que te da cuando recibes una carta que dices 'estamos otra vez con lo mismo'".