La Seguridad Social lanza una seria advertencia sobre los fraudes de suplantación en España: “No piques"

Los fraudes siempre son motivo de gran preocupación. Las estafas bancarias provocan mucho miedo entre los titulares de las cuentas corrientes, ya que el hecho de que desaparezca el dinero que tanto esfuerzo y tiempo ha costado conseguir deja un vacío difícil de llenar.

Sin embargo, existen otros fraudes muy peligrosos que todos los contribuyentes deberían conocer. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está especialmente inquieto por el aumento de los fraudes relacionados con la Seguridad Social y la suplantación de organismos públicos. Desde la página web del Ministerio avisan: "No piques si te envían una comunicación que no proviene de fuentes oficiales".

Tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que se encarga de la prestación por desempleo, las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital (IMV); como la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que administra las cotizaciones de trabajadores y empresas, han notado un aumento considerable en las estafas de suplantación de sus organismos. Por ello, muchas personas se preguntan en qué consisten y cuáles pueden ser las consecuencias.

El modus operandi de los estafadores va desde las cartas físicas a los contactos online vía e-mail o SMS en nombre de la administración correspondiente. Las consecuencias para la persona afectada son la alteración del historial laboral, con la posible aparición de bases de cotización incorrectas que pueden provocar una prestación por desempleo o una pensión por jubilación a la baja.

Asimismo, se pueden desencadenar problemas con Hacienda, que podría reclamar la declaración de impuestos por pagos indebidos nunca realizados o, por ejemplo, si la estafa implica que aumente el número de pagadores real, el afectado se vería obligado a presentar la declaración de la Renta.

Tipos de fraudes

El Ministerio ha enumerado algunas de los tipos de fraude más comunes, y ha enfatizado en que "no piques si recibes una comunicación en la que te piden que por medios no oficiales tienes que comunicar tus datos, o si te envían un SMS o e-mail con un link que, cuando lo abres, remite a una web que parece la oficial, pero no lo es".

Otros posibles fraudes tienen lugar directamente por teléfono. Puede ser una llamada para contar al contribuyente que la Seguridad Social le debe dinero y que se deben rellenar ciertos datos para recibirla. O, por otra parte, que el estafador solicite por teléfono que se le facilite el código recibido por e-mail o SMS.

En este sentido, el organismo público informa sobre cuáles son las claves para detectar los fraudes de antemano. Las faltas de ortografía, logos antiguos o incorrectos y sobre todo, que se soliciten datos sensibles como información bancaria, ya que el organismo oficial -en el caso de que falte por cumplimentar algunos datos- pedirá esa información siempre por medios oficiales y no a través de una llamada o un SMS.

Las principales recomendaciones para evitar este tipo de estafas y mantenerse a salvo de la suplantación son: nunca compartir información personal, no hacer click en enlaces sospechosos, nunca facilitar la clave que ha llegado por teléfono y no apresurarse a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo, dar tus datos sensibles rápidamente porque se te comunica que el plazo de la ayuda expira muy pronto.