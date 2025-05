Pau Antó, experto inmobiliario: "La mayoría solo se plantea ahorrar para comprar una casa, pero hay un camino más eficaz"

Una de las metas más habituales de toda persona en su vida es ahorrar. Aunque cada uno lo haga por un motivo diferente, lo cierto es que todos o casi todo intentamos ponerlo en práctica. Unos pensando en el día de mañana, cuando podrían venir momentos complicados. O incluso para la jubilación, cuando ya no tengamos nuestro sueldo. Y otros, para poder moverlo en el sector inmobiliario.

Aunque comprar una casa es hoy en día una quimera, todavía siguen quedando pequeños agentes que son capaces de mover su capital adquiriendo una vivienda. Puede ser para vivir en ella, pero también puede ser como inversión. Sin embargo, al nivel que están los precios hoy en día, es muy complicado llevar a cabo estos propósitos con éxito.

Para ello, lo mejor es seguir los consejos de los expertos, ya que no siempre sabemos desenvolvernos en este universo por nosotros mismos. Y es precisamente uno de los más reputados como Pau Antó quien apunta hacia una clave en la que muchas personas no suelen pensar. Y es que no hay un único camino para reunir el dinero que necesitamos para comprarnos una casa o para tener cualquier tipo de propiedad.

Cuando las personas queremos adquirir algo, lo primero que se nos viene a la cabeza es la palabra ahorro, tal y como explica este experto inmobiliario y especialista en inversiones. Sin embargo, hay otras formas de conseguir este dinero, aunque requieren de un cierto riesgo. No obstante, no podemos pretender tener éxito en este tipo de movimientos si no estamos dispuestos a apostar fuerte en cierto modo.

En este caso, Antó explica que una buena decisión es centrarnos en adquirir otras propiedades más pequeñas que nos ayuden a tener ese dinero que necesitamos. Así no tenemos que sacrificar otros movimientos ahorrando, sino que lo obtenemos sacando rentabilidad de esos movimientos. Un cambio de concepto totalmente rompedor y que no está asentado en la sociedad, pero que es de lo más útil y que podría traer consigo un cambio del paradigma y del mercado.

¿Cuál es el consejo de Pau Antó para invertir en vivienda?

Cuando una persona quiere comprar una casa, lo primero que tiene que hacer es ahorrar. O eso es lo que muchos pensamos. Pero esto es porque nos faltan conocimientos suficientes para tener una mayor amplitud de miras en estos mercados. Ya que a veces podemos conseguir ese dinero que necesitamos sin tener que detenernos a no gastar.

Pau Antó, experto inmobiliario, se muestra extrañado de que nadie se plantee otros métodos que son igualmente válidos y que, además, son más rentables. En su paso por el canal Invertir para conseguir, da a su juicio la que considera que es la mejor estrategia inmobiliaria. Una conclusión a la que ha llegado en base a sus conocimientos, pero también a su experiencia.

"La mayor parte de la gente se plantea solo una opción que es ahorrar, ahorrar y ahorrar para comprar una vivienda". Sin embargo, Pau Antó explica que hay vida más allá de romper la hucha: "Hay otros caminos". Y uno de esos caminos, el que descubre en esta interesante conversación, pasa por mover nuestro dinero de una manera interesante, esperando para acometer el gran objetivo mientras buscamos rentabilidad en otros pequeños negocios. Una visión de lo más aperturista y chocante a la par que atractiva.

Pau Antó explica así la que para él es la mejor alternativa: "Podría ser que en lugar de comprar tu vivienda, esa vivienda que generalmente es más cara y más bonita y que tiene una rentabilidad más baja, podrías destinar esos ahorros a comprar varias propiedades y que esas propiedades te diesen una rentabilidad y un dinero que ganas. Y con ese dinero pagar el alquiler de tu propia casa".

Es decir, lo que este experto inmobiliario propone es que le demos una vuelta al método tradicional. Con el dinero que tenemos debemos adquirir pequeños bienes a los que sacar una gran rentabilidad que nos permita acometer el reto más grande. "Tiene todo el sentido del mundo porque a veces las casas que nos gustan cuestan 200.000, 300.000, 400.000 o 500.000 euros o incluso más. Y el alquiler de una casa de estas cuesta 1.000 o 2.000 euros".

Entonces, para poder cumplir nuestro reto de acceder a una de estas casas, la casa de nuestros sueños, podemos hacerlo a través de la vía de esas pequeñas propiedades extra. "Sin embargo, puedes comprar viviendas de 80.000 a 120.000 euros que te den 700, 800 o 900 euros de alquiler". Y de esta manera, podremos pagar el alquiler de esa gran casa sin que nos suponga un gasto.