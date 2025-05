José Elías, experto en finanzas: “Necesitamos inmigración en España, pero lo que no podemos aceptar es la delincuencia”

El mercado laboral en España va a afrontar en los próximos años un gran desafío. La bajada de la natalidad y la inminente jubilación de la generación del baby boom, va a complicar el reemplazo de trabajadores. Esto va a afectar principalmente a las pensiones, ya que no va a haber suficientes personas cotizando para sufragar a millones de pensionistas.

Una de las soluciones a corto plazo es importar mano de obra extranjera que, gracias a su incorporación al mercado laboral, pueda contribuir a la sostenibilidad del sistema. En este sentido, José Elías, experto en finanzas y propietario de La Sirena, ha expresado que "necesitamos inmigración en España, pero no podemos aceptar la delincuencia".

Muchas personas tienen opiniones diferentes sobre la inmigración. Algunos están de acuerdo con la necesidad de abrir las puertas a los extranjeros para fortalecer el mercado de trabajo, mientras que otros alertan de los problemas de integración que pueden tener algunos inmigrantes cuando entran a España, provocando incluso algunos conflictos.

"Para crecer como sociedad, necesitamos gente. Más gente de la que somos capaces de generar por nosotros mismos. Por eso, la inmigración no es mala. Eso sí, debe ser una inmigración controlada. Queremos gente que venga aquí a trabajar y a integrarse", ha expresado en su cuenta de X.

En España, en los últimos años ha aumentado la población total hasta alcanzar los 49 millones. Esto no es motivo del aumento de los nacimientos, se debe al aumento de la esperanza de vida y a la llegada de extranjeros a España.

"Integrarse no significa renunciar a tu cultura. Integrarse es ser capaz de vivir en comunidad sin generar problemas. Además de trabajar y contribuir pagando tus impuestos. Si cumples eso, tu origen o tus creencias son irrelevantes", opina Elías.

Y añade: "Lo que no podemos aceptar es la delincuencia. El que viene a delinquir, sobra. No entiendo la finalidad de facilitar la entrada a quien no viene a sumar. Necesitamos control y sentido común"

Acoger a los que quieren trabajar

Sin embargo, hay muchas personas que proceden del norte de África, Oriente Medio o Sudamérica que vienen a España con la esperanza de conseguir una vida mejor, huir de conflictos bélicos y mirar al futuro con esperanza.

Por ello, José Elías ha concluido su post en redes sociales con que "la inmigración es positiva si se gestiona bien, acogiendo a quienes quieren trabajar y formar parte real de la sociedad".