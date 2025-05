Javier Linares, asesor financiero: "¿Sabes en qué se parece el sistema de pensiones a la estafa piramidal de Madoff?”

El sistema público de pensiones de España ha sido criticado en numerosas ocasiones, principalmente porque al haber descendido el índice de natalidad, la población joven, que aporta dinero a este sistema de pensiones, es cada vez menor en comparación con las personas mayores que reciben estas ayudas.

Javier Linares, asesor financiero, a través de su red social TikTok (@javi_linares), hizo una comparación del funcionamiento de dicho sistema de prestaciones públicas con una estafa piramidal: ¿Quieres saber en qué se parece el sistema de pensiones público con la estafa piramidal de Madoff?".

Bernard Madoff, es un estafador estadounidense conocido por ser el autor de una de las más grandes estafas en la actualidad. En el año 2008, estalló la noticia por la que se descubrió que este asesor financiero e inversionista bursátil, había conseguido robar 65.000 millones de dólares.

¿Cómo se relacionan estas dos cosas?

Según explicó Linares, "la mayoría de la gente cree que cuando está pagando impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, este dinero va a ser ahorrado, gestionado e invertido por el Estado, para después, cuando se jubile darle su pensión vitalicia y garantizarle una buena vejez".

No obstante, según continuó el asesor financiero, esto no es así "la realidad es que el dinero que estás pagando hoy en impuestos y en cotizaciones a la Seguridad Social, no va para tu pensión del día de mañana, sino para la pensión de los jubilados que hay hoy en día".

En efecto, una parte de las cotizaciones e impuestos que pagan los jóvenes y trabajadores actualmente, se dedican para financiar las pensiones de los jubilados, principalmente porque las ayudas y prestaciones públicas son parte del gasto público, por lo que es financiado mediante ingresos públicos, es decir, los impuestos.

Continuó Linares explicando que dicho sistema es lo que se conoce como Ponzi, que es el que fue utilizado por Bernard Madoff para poder elaborar y mantener su estafa piramidal: "Pagaba a los partícipes del esquema de inversión piramidal con los nuevos que se iban uniendo al sistema, igual que el sistema de pensiones".

Para matizar su comparación, ilustró mediante una gráfica cómo el sistema de pensiones, en cierto sentido, es insostenible, ya que "la pensión media es mayor, también cada vez hay más jubilados y si todo esto lo juntamos con la evolución de la pirámide poblacional, vemos que cada vez hay más gente mayor y menos gente joven".

Además de esto, continuó el asesor financiero, el problema radica en que "la gente joven cada vez cobra menos y la gente mayor cobra más". Por ende, según Linares: "No tenemos garantizada una pensión pública".