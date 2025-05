Diego Mateos, ingeniero: “El sistema aún no está preparado, el riesgo de un nuevo gran apagón existe”

El apagón más grave de la historia de España, que tuvo lugar el pasado 28 de abril, continúa siendo uno de los principales temas de conversación más de una semana después del histórico accidente eléctrico. El desconocimiento de la causa, ya sea un fallo técnico, un ciberataque o cualquier otro motivo, aumenta la incertidumbre de la sociedad.

En este sentido, Diego Mateos Amann, ingeniero y experto en auditorías energéticas, ha cobrado importancia en los últimos días por sus análisis del fallo eléctrico masivo y por ser una voz autorizada sobre la gran duda de esta crisis: ¿Puede haber otro apagón en España?. En estos momentos, el experto no lo descarta porque "el sistema aún no está preparado".

En una entrevista en el programa Código 10, en Cuatro, Mateos ha explicado que este cero energético -término técnico para categorizar un apagón total- ha dejado en evidencia las debilidades del sistema eléctrico español.

Por ello, ha explicado que España necesita acometer algunas reformas concretas para reducir las posibilidades de que vuelva a ocurrir que, en tan solo cinco segundos, se pierda el 60% de la demanda de electricidad.

"Es necesario duplicar y certificar la interconexión pirenaica, establecer reservas rápidas de frecuencia que entren en acción en menos de dos segundos y una estrategia alineada con la seguridad energética, no solo con la contabilidad", publicó el experto en su perfil de LinkedIn.

¿Riesgo de un nuevo apagón?

“No sabemos aún qué causó exactamente el apagón, pero está claro que hubo una combinación de factores que llevó al colapso", ha comentado en el programa.

Precisamente porque no se conocen los motivos, este experto es más escéptico con la afirmación del Gobierno de que no va a haber otro apagón. "El riesgo sigue existiendo, el sistema aún no está preparado para lidiar con el impacto de una transición energética tan acelerada", ha aseverado.

Asimismo, ha explicado que el ciclo combinado de gas natural es clave para recuperar el sistema eléctrico si se produce un apagón, ya que pueden ponerse en marcha en poco tiempo para suplir la falta de electricidad de otras fuentes. Es más, fue un elemento clave para recuperar la luz en el gran apagón del 28 de abril.

Por otra parte, ha subrayado la inconsistencia de las energías renovables. "El ciclo combinado de gas tiene una ventaja sobre las renovables, ya que nos permite controlar de manera más precisa la velocidad a la que entra la energía”, ha indicado. Y concluye: “Las energías renovables son impredecibles, lo que genera volatilidad en los precios y en la estabilidad del sistema".