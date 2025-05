Justo Márquez, jubilado: "Me he jubilado con 62 años en España y con una maravillosa pensión por hacer esto"

Jubilarse con una pensión que permita vivir tranquilo es el objetivo de muchos españoles, pero no todos lo consiguen. Por eso historias como la de Justo Márquez llaman tanto la atención. Este jubilado español ha compartido en TikTok cómo, con 62 años recién cumplidos, ha conseguido retirarse con lo que él mismo define como una "buena y maravillosa pensión". Una pensión que habría logrado anticiparse tras una incapacidad permanente reconocida tras pasar el Tribunal Médico, pero especialmente beneficiosa por un detalle muy concreto: Justo trabajó durante décadas en dos regímenes distintos a la vez.

Justo Márquez explica que superó el Tribunal Médico en diciembre y que, tras cumplir los 62 años el pasado 22 de abril, recibió ya el primer ingreso de su pensión solo unos días después. Aunque esa primera paga fue reducida, asegura que espera cobrar el importe completo en mayo. Pero su caso destaca porque ha cotizado más de 35 años tanto en el régimen general como en el de autónomos, de forma simultánea. Esta doble cotización, poco habitual, ha sido clave para conseguir una pensión anticipada sin grandes recortes, algo difícil de ver incluso en situaciones de incapacidad.

En España, la edad legal de jubilación en 2025 es de 65 años si se han cotizado al menos 38 años y tres meses. Si no, hay que esperar hasta los 66 años y ocho meses. También es posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria desde los 63 años si se tienen al menos 35 años cotizados, aunque con penalizaciones.

Como hemos visto en el caso de Justo, trabajar como asalariado y autónomo al mismo tiempo o lo que se conoce como pluriactividad, tiene beneficios que muchas veces se desconocen.

Un caso más que evidencia la importancia de planificar bien la vida laboral y conocer los detalles del sistema, los cuales pueden marcar la diferencia. Cotizar en dos regímenes, cumplir con los años necesarios y mantenerse al día con los trámites, incluso cuando se trata de situaciones médicas, puede ser la clave para una pensión digna.

Beneficios de la pluriactividad

Además de mejorar las condiciones para acceder a la jubilación, la pluriactividad ofrece otras particularidades que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, aunque cotices en dos regímenes diferentes a la vez, los días cotizados no se duplican. Es decir, un mes en el que se cotice como autónomo y como asalariado cuenta como un único mes cotizado, no como dos. Sin embargo, esta simultaneidad sí puede ayudarte a mejorar la base reguladora de tu pensión, siempre que no superes los topes establecidos por la Seguridad Social.

Otra ventaja importante para quienes estén o hayan estado en pluriactividad es la posibilidad de cobrar dos pensiones distintas al jubilarse: una por el Régimen General y otra por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Para ello, se deben cumplir los requisitos de acceso a la pensión en cada uno de los regímenes por separado, como haber cotizado al menos 15 años en cada uno. En caso de no alcanzar ese mínimo en uno de ellos, las cotizaciones se sumarán para calcular una única pensión, aunque con los límites establecidos.

Por último, no hay que olvidar que esta situación también puede implicar ciertos beneficios económicos a lo largo de la vida laboral. Un ejemplo de ello es la devolución del exceso de cotización que se aplica a algunos autónomos en pluriactividad cuando superan los topes anuales establecidos. En estos casos, la Seguridad Social devuelve automáticamente parte del dinero pagado de más, algo que puede suponer un pequeño alivio financiero cada año. Detalles como estos demuestran que, aunque requiere esfuerzo y organización, la pluriactividad puede ser una estrategia muy eficaz para mejorar la pensión futura y mantener una mayor estabilidad económica a largo plazo.