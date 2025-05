José Elías, millonario experto en finanzas: “Las reglas del autónomo han ido cambiando y ahora la presión fiscal es mayor”

Los trabajadores autónomos en repetidas ocasiones suelen hacer eco de las complicaciones que enfrentan. Al ser trabajadores por cuenta propia y no depender de una empresa, la presión fiscal y las horas de trabajo son mayores y los ingresos menores.

Así, José Elías Navarro, empresario conocido por ser dueño de supermercados La Sirena y accionista de varias compañías, habló en su pódcast 'Un Café Incapto con Jose' sobre la situación e injusticias vividas por los trabajadores autónomos.

José Elías, ha hablado varias veces sobre esta situación. En este caso, quiso hablar sobre las ventajas y desventajas de decidir abrir un negocio o darse de alta como trabajador autónomo en España.

Un buen negocio con malos impuestos

El empresario comenzó diciendo que "lo bueno que tienen este tipo de empresas es que tienen un gran fondo de comercio". En este sentido José Elías explicó que "tú montas una carpintería y no te preocupes que a las tres semanas te va a llegar alguien y te va a pedir una puerta".

Esto ocurre, según el millonario, porque hay pocas personas que se dediquen a estos negocios que, a su vez, cubren necesidades que siempre van a estar vigentes: "Eso es así porque ya no quedan carpinteros, ya no quedan paletas, ya no quedan lampistas", comentó.

Dicha situación, es una ventaja de ser autónomo. Ahora bien, la cuestión que complica todo según José Elías, es que "las reglas del autónomo las han ido cambiando una y otra vez, entonces donde antes el autónomo más o menos se ganaba la vida y podría medio funcionar, ahora cada vez la presión fiscal hacia el autónomo es superior".

Continuó el empresario comentando que "llega hasta el punto de que cuando haces una factura tienes que ingresar el IVA antes de cobrarlo, algo estamos haciendo mal ¿no? Porque yo no puedo ser tu método de recaudar dinero para el Estado, pero que yo te lo tenga que avanzar y haga de banco del Estado".

¿Qué impuestos pagan los autónomos?

Los trabajadores por cuenta propia pagan el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). No obstante, a esto se deben sumar otros gastos como la cuota de autónomos y gastos de empresa: salarios de empleados, mercancía, dominio web, alquiler del local, entre otros.

A pesar de esta larga lista de gastos, los trabajadores autónomos cuentan con varias ayudas y subvenciones sociales como el kit digital, la tarifa plana e incentivos para crear empresas.