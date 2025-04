El VI Marqués de Lises: “La naturaleza no tiene fronteras y de la misma vivimos todos”

Para mí es una deuda con mi legado. Tuve la oportunidad de prácticamente nacer en la selva amazónica, me crié en gran parte alrededor en gran parte de tribus no contactadas y semi contactadas. Desde muy niño acompañaba a mi padre en sus expediciones como buscador de patrimonios perdidos en la Amazonía y en los Andes. Considero que esto me ha otorgado la sensibilidad para prestar mi voz al servicio de la naturaleza, al servicio de esa gente que vive en aislamiento voluntario y aún no forma parte de la globalización.