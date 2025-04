Afra Blanco, sindicalista: “Si tienes que decidir entre tener un techo o irte de vacaciones ¿qué eliges?”

La sindicalista ha participado en el programa de , , donde habló sobre 'la pesadilla de la vivienda', un problema que atormenta cada vez a más españoles.

Blanco explicó: “Si tú estás invirtiendo más del 30% de tus ingresos en tu vivienda, eres pobre. No lo digo yo, lo dice el Banco de España”. En general, en términos económicos, se considera que ese .

No obstante, esto se ha convertido en una misión imposible para muchos, ya que , marcando incluso en marzo el trimestre más caro en una década.

“Si tú estás invirtiendo más del 30% de tus ingresos en tu vivienda, igual no podrás irte de vacaciones a un hotel”, continúa la sindicalista, “igual no puedes ir al mercado a comprar carne, igual no puedes comprarte un coche; es más, igual debes vender el coche”.

Este 'modelo de convivencia', como lo bautiza la experta, está siendo 'reventado' por , es decir, aquellas personas que buscan vender un inmueble al precio más alto posible.

“Defender a los especuladores es ir en contra, no solamente del derecho del 99,99 %, sino también de sus propios intereses”, explica Blanco.

En este sentido, aclara: “No es lo mismo defender la propiedad”,continúa, “que defender la acumulación de bienes básicos para . Ergo, la especulación. No confundamos”.

¿Techo o ir al mercado?

Posteriormente, en , compartió esta intervención en el programa de La Sexta, acompañada de un comentario en el que resumía su idea principal:"Si tienes que decidir , ¿qué eliges?”.

A esto, la experta agregó : “¿Techo o ir al mercado? ¿Tu coche, ese curso para cambiar de trabajo, el gimnasio, las extraescolares de tus hijos...?”.

En relación con estos comentarios, es importante tener en cuenta que, actualmente, ante , es posible que este modelo especulativo, basado en vender a precios cada vez más altos, continúe en aumento.

La sindicalista finaliza su intervención de forma contundente, resumiendo la esencia de su discurso: “Te obligan a de todos”.