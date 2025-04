José Elías, millonario experto en finanzas: “Lo más difícil que hay en este mundo es ser autónomo en España”

José Elías Navarro, empresario y millonario, participó en el pódcast The Wild Project, donde, entre otras cosas, explicó las verdaderas dificultades de ser un trabajador autónomo en España.

“Lo más difícil que hay en el mundo es ser autónomo en España”, declaró el empresario, haciendo referencia a que dirigir una empresa con 300 empleados “es bastante más sencillo”.

También comentó que mucha gente no “es consciente de lo mal que lo pasan los autónomos y las pequeñas empresas en este país”. Como explicó, estos deben encargarse de que todos los empleados cobren sus nóminas, además de cubrir bajas y otros gastos similares, lo que muchas veces puede significar que ellos mismos no lleguen a cobrar.

José Elías relató: “Yo veo gente en los restaurantes que se desviven para que sus trabajadores cobren la nómina y ellos no cobran”. Además, subrayó que no se trata de casos aislados: “Eso no pasa ni una vez ni dos veces”.

Otro aspecto que, según el empresario, convierte a los autónomos en trabajadores especialmente sufridos son los impuestos “que debe pagar el pobre”. Ya que, aunque es cierto que existen ayudas y prestaciones para paliar el impacto, la carga fiscal sobre los autónomos es cada vez mayor.

“Hay que hacerles un altar”

“Luego ves los impuestos que debe pagar el pobre hombre y dices: ‘Tendrá derecho a comer’”, comentó Elías, quien aclaró que esto no significa desatender los derechos de los trabajadores, sino evidenciar que los autónomos cada vez hacen mayores sacrificios.

El empresario continuó explicando que muchas de estas personas que trabajan, por ejemplo, en un bar, “a la que se descuidan” comienzan a prescindir de ciertos gastos básicos, no por lujo, sino por pura necesidad. En algunos casos, incluso tienen que asumir más de un empleo para poder mantenerse.

“Yo creo que hay unos límites, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repartirlo. Creo que el mundo es mucho más sencillo y que hay partes que están muy desequilibradas”, reflexionó.

Y concluyó con una afirmación rotunda: “A los autónomos habría que hacerles un altar porque ejercen un oficio de riesgo.