Una española en Marruecos muestra cómo es caminar sola por una ciudad del país: "Me siento un poco..."

Viajar sola a un país con una cultura tan diferente siempre es una experiencia única, y no hay mejor sensación que la de disfrutar cada minuto como si fuera el último. Así lo cuenta @sara_ardi, una española que decidió caminar sola por las calles de Marruecos.En su vídeo de TikTok, la influencer se muestra caminando por la ciudad, con gafas de sol y música en sus auriculares, mientras comparte sus sensaciones.

"No sé si os pasa esto, pero me pongo música por la calle con los auriculares, me pongo las gafas de sol y ya solo me faltaba esto", explica con una sonrisa. Con un aire relajado y confiado, se siente como si fuera el protagonista de su propia película, disfrutando del paseo.

A pesar de la vibrante ciudad que la rodea, la española no puede evitar sentirse como si estuviera en una de las series más icónicas. "Y os juro que me creo que estoy en Sexo en Nueva York", comenta, imaginándose como una de las protagonistas, mientras pasea por las calles de Marruecos.

La ciudad está llena de gente, pero ella parece no preocuparse por las miradas. "Voy por la calle, es que me da igual. Todo está lleno de gente y me mira. No pasa nada", dice.

Sin embargo, caminar sola en una ciudad tan concurrida puede ser muy divertido, ya que sientes mucha libertad de sentir y de conocer la cultura. Como dice la creadora de contenido en su vídeo: "disfrutando de la vida". La joven transmite esa felicidad al pasear por los puestecitos, saborear la comida y charlar con la gente local...

Mientras sigue su camino, la joven se encuentra con una pequeña sorpresa: "¡Qué buena pinta esto! No sé qué es de coco, me ha dicho", comenta al descubrir un manjar local. La comida parece ser la parte que más disfruta del día, sin importar las barreras culturales o lingüísticas. "Está buenísima", dice, mientras prueba el dulce, y con una gran sonrisa en la cara, se siente completamente feliz con su elección.

"La gente flipa. O sea, me voy a parar aquí", asegura, mostrando su satisfacción con lo que está viviendo.Al final, la española se da cuenta de que no necesita seguir las reglas de nadie. Mientras se quita las gafas de sol, sabe que no tiene nada más que preocuparse que por disfrutar del momento. En un lugar lleno de sorpresas, lo mejor es dejarse llevar y disfrutar de lo que va encontrando por las calles de este país.