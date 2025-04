José Elías, experto en finanzas, lo tiene claro sobre las pensiones: “En España está prohibido jubilarse si..."

En un contexto económico cada vez más cambiante, donde las estructuras laborales tradicionales están en constante transformación, el debate sobre la jubilación adquiere una complejidad creciente, tema en el que incluso el millonario José Elías ha decidido involucrarse.

Al hablar de jubilación, ya no se trata solo de cuándo dejar de trabajar, sino de si, en ciertos casos, existe realmente la posibilidad de hacerlo.

Mientras los trabajadores por cuenta ajena cuentan con un camino legal bien definido hacia la jubilación, los emprendedores, autónomos y dueños de pequeñas empresas enfrentan un panorama muy distinto.

José Elías no se corta sobre la jubilación

España, como muchos países europeos, ha ido adaptando sus políticas de retiro para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, en este esfuerzo por regular la jubilación, han quedado zonas grises que afectan especialmente a los pequeños empresarios.

El caso más llamativo se da en torno a las Sociedades Limitadas (SL), una figura jurídica muy común entre pymes y negocios familiares. Para muchos de estos empresarios, la jubilación no es simplemente una meta futura, sino una fuente de preocupación constante.

José Elías, experto en finanzas y consultor empresarial, ha puesto el dedo en la llaga al referirse a esta situación: “En España está prohibido jubilarse si tienes una empresa. Tú si eres autónomo, te jubilas y entonces la gente no la tienes que indemnizar. Pero si tú tienes una SL, no te puedes jubilar”.

A diferencia del trabajador autónomo, que puede cesar su actividad y solicitar su pensión sin mayores complicaciones, el administrador de una Sociedad Limitada no cuenta con un procedimiento formal que le permita desvincularse sin más.

“O vendes la empresa, o la regalas, o lo que tú quieras. Pero no existe la figura de la jubilación dentro de una empresa”, explica Elías.

Esto significa que, a efectos legales y administrativos, el empresario continúa siendo considerado responsable de la empresa, incluso si ha manifestado su deseo de no seguir al frente de la misma.

El problema se agrava cuando no hay una figura de relevo. “Hay gente que llega a los 70 años, quiere jubilarse y no tiene a su hijo para seguir. O los trabajadores no quieren quedarse con el negocio, y entonces tienen lío, porque están condenados a seguir trabajando”, explica Elías.

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, más del 30% de las pymes en España están dirigidas por personas mayores de 55 años, y un alto porcentaje de ellas no tiene un plan de sucesión definido.

Una situación compleja

El resultado es un cuello de botella generacional: empresarios atrapados en su rol, empresas sin continuidad garantizada, y empleados sin incentivos para asumir la propiedad.

Esta situación, más allá de lo individual, representa un riesgo para la economía, pues muchas de estas pymes son el sustento de empleo local y tejido productivo.

La jubilación del empresario sigue siendo una cuenta pendiente del sistema legal español. Una que, si no se aborda, condenará a muchos a seguir trabajando no por vocación, sino por obligación.