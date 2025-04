La declaración de la Renta es un trámite complejo. Por tanto, y para quitárselo cuanto antes de encima, muchos contribuyentes optan por presentarla tal y como está en el borrador que facilita la Agencia Tributaria (AEAT).

Sin embargo, Hacienda no es infalible. Y aunque para muchos parezca un 'gran hermano' que todo lo sabe, no tiene todos los datos relativos al contribuyente. Que ella no los tenga, no significa que no haya que incluirlos. Porque, de no hacerlo, las multas que pueden venir oscilan entre los 150 euros o 250 euros.