Antonio Resines, tajante con las pensiones: "Ayudé a que tengáis carreteras y hospitales, yo he trabajado muchísimo tiempo"

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Estado español destina cada mes 13.455,6 millones de euros a las pensiones. Este gasto ha generado un intenso debate en España, despertando tanto apoyos como críticas desde diversas perspectivas políticas y económicas.

En los últimos meses, varios economistas se han manifestado críticamente respecto a las pensiones. Sin embargo, hay una personalidad con bastante reconocimiento en el ámbito cultural español que no ha dudado en salir en defensa de los jubilados: Antonio Resines.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado una nueva subida de las pensiones para 2025. Las pensiones contributivas se revalorizaron un 2,8% y las no contributivas un 9%.

Resines y las pensiones

La pensión de jubilación es una prestación económica vitalicia otorgada al trabajador cuando, debido a la edad, deja de realizar su actividad laboral.

La Seguridad Social clasifica las pensiones en dos tipos según las cotizaciones del beneficiario:

Pensiones contributivas : Son prestaciones económicas de duración indefinida, cuya concesión depende de una relación previa con la Seguridad Social, mediante la acreditación de un período mínimo de cotización en determinados casos y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

: Son prestaciones económicas de duración indefinida, cuya concesión depende de una relación previa con la Seguridad Social, mediante la acreditación de un período mínimo de cotización en determinados casos y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Pensiones no contributivas: Son prestaciones económicas destinadas a personas que carecen de recursos suficientes para su subsistencia, aunque no hayan cotizado nunca o no hayan alcanzado el tiempo necesario para acceder a las pensiones contributivas.

Por su parte, Antonio Resines es una celebridad que a estas alturas no requiere de carta de presentación. Es un famoso actor español, conocido por su papel en series y películas como Los Serrano, Acción mutante o Celda 211.

En este contexto, Resines participó en Conspiranoicos, un popular programa de televisión de Atresmedia. Allí, el actor no dudó en ser contundente con su respuesta, saliendo en defensa de los jubilados y las pensiones frente a todas las voces críticas.

"Queridos niños, yo cobro la pensión. Cobro la pensión que está compensada por haber sido autónomo y trabajado por cuenta ajena durante muchísimo tiempo. He pagado religiosamente mis impuestos, como no puede ser de otra forma", afirmó el actor.

A continuación, el intérprete explicó el por qué considera que, por su aporte a la Seguridad Social, se merece su pensión: "Cobro mi pensión porque he trabajado durante mucho tiempo y he ayudado a que vuestros padres y vosotros vayáis a colegios públicos, tengáis carreteras, hospitales, y un largo etcétera".

Después de plantear su explicación, Resines fue tajante con el desarrollo de su respuesta. "Que me venga a mi un idiota y me diga algo acerca de las pensiones… Esto se ha dado porque dicen que como a ellos no les van a llegar las pensiones, según estos anormales, pues no hay que pagarlas", señaló el actor.

A continuación, el intérprete finalizó su participación pidiendo empatía con los millones de jubilados que hay en España. "¿Y tus padres qué? Porque sus padres tendrán 60 y pico años, y cobrarán las pensiones. ¿Qué son? ¿Todos millonarios? Me parece indignante", indicó Resines, con tono de enfado.