Gene Hackman se inició en el cine en los años 1960 y alcanzó la fama durante los años 1970. Tuvo papeles protagonistas en películas de Hollywood de directores como Arthur Penn, William Friedkin, Francis Ford Coppola, Alan Parker y Mike Nichols, demostrando así sus notables facultades interpretativas.

Algunas de las películas en las que ha participado son: The French Connection (película con la cual ganó su primer Óscar al mejor actor), La aventura del Poseidón, La conversación, Superman: la película, Under Fire, Hoosiers, Bat 21, Mississippi Burning, The Firm, Unforgiven (película por la que recibió su segundo Óscar, esta vez al mejor actor de reparto), Rápida y mortal, Marea roja, Poder absoluto, Heist, The Royal Tenenbaums, Behind Enemy Lines, Enemigo público, Runaway Jury, entre otras.