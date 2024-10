Airbnb ofrece la posibilidad de dormir en la mítica casa voladora de la película 'Up'

La casa de 'Up' que alquila Airbnb.

Airbnb lo ha vuelto a hacer. Si bien hace unos meses recreó los emblemáticos mundos de fantasía de la ciénaga de Shrek y la mansión de Ken, esta vez la plataforma ha lanzado por sorpresa la icónica casa volante de la película de Pixar Up. Al cumplirse 15 años del estreno de la película Up, Airbnb ha lanzado como su propuesta estrella de la temporada alojarse en una recreación de esa vivienda ubicada en el pintoresco paisaje rocoso y rojizo de Abiquiú, en Nuevo México. Esta réplica, que captura la esencia de la querida vivienda de Carl Fredricksen, ofrece a los huéspedes la oportunidad de vivir una aventura en las alturas.

"¡Hola! Soy Carl Fredricksen. Soy jubilado y vivo con Dug, mi perro. Por lo general, no me gustan las visitas. Pero ahora que solo estamos Dug y yo, será agradable recibirte. Ven a quedarte en la casa que construí con mi querida Ellie. Aquí he vivido mis más grandes aventuras y aprendí que las mejores siempre son con alguien a quien amas. Por eso trae a las personas que más quieres e inicien su propio libro de aventuras. A lo mejor, antes de irse, podrían ver a mi casa volar", se lee en la descripción del alojamiento.

Airbnb se ha asegurado de que la casa no sólo sea un lugar para dormir, sino una experiencia voladora. Equipada con globos de helio de alta resistencia, la casa puede elevarse a una altura controlada, ofreciendo vistas panorámicas sin igual. Eso sí, no son los 8.000 globos los que la sostienen, sino una enorme grúa de la que cuelga.

Aventura de altura en la casa de Up. Airbnb

"Recorre el espacio. Pero no toques nada que acabo de ordenar. Está muy lindo, ¿no? Este lugar era horrible, pero con mi maravillosa Ellie lo arreglamos. Lo decoramos con cosas de todos los viajes que planeábamos hacer. Hoy estoy un poco viejo para aventuras, pero sé que hay muchas por descubrir, sobre todo si te quedas aquí. Pero solo por una noche. No te acomodes demasiado", continúa el anuncio de Airbnb.

"Si tienes la suerte de quedarte aquí, podrás empezar tu propia colección de insignias, recuerdos de viajes y baratijas. Ya sabes, todo lo que te haga recordar tus propias aventuras. Supongo que podría ayudarte con eso. Ellie fue la mejor aventurera del mundo; no será tan fácil estar a la altura", termina el anuncio.