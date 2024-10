"Soy del Opus y es un movidón": un miembro de la orden cuenta en primera persona su experiencia

"Soy del Opus y es un movidón". Así es como termina Luisfer su hilo de Twitter (ahora X) para contar lo que pasa dentro del Opus Dei y después de que se haya publicado el controvertido libro, 'Opus', de donde han surgido innumerables testimonios -la mayoría en contra de la organización religiosa-.

El usuario de X comenzaba el hilo diciendo: "Me da miedo decir que soy del Opus porque quien no me conozca, va a pensar directamente en que voto a algún partido de ultraderecha, tengo dinero suficiente como para adquirir una casa en 2024 (es decir, soy rico), soy homófobo, machista, un empresario explotador y probablemente mala persona en general. No descarto ninguno de los prejuicios, eso se lo dejo a quienes me conocen, y no sé en qué acabaré convirtiéndome. Pero lo de que alguien piense de base que soy rico, me toca un poco la moral". Él es consciente de que por ser del Opus va a sufrir prejuicios del resto de gente que no pertenezca a la organización. Sin embargo, no confirma ni desmiente ninguno de ellos, y afirma que solo le molesta que la gente piense que por ser del Opus tiene que ser rico, porque nada más lejos de la realidad.

Entró en un colegio del Opus en un pequeño pueblo de Alicante, donde comenzó a introducirse en la organización. Procede de una familia humilde y aunque su vida no siempre ha sido un camino de rosas, ha encontrado en el Opus respaldo y apoyo: "Encontré un sentido que lo ha ido inundando todo y convirtiendo hasta lo más difícil en felicidad de la que llena. Una vez tras otra".

A pesar de su buena experiencia y de lo bien que está en la Organización, también ha tenido dudas de si realmente está bien ahí: "En todo este tiempo, he dudado constantemente de todo. De si el Opus era una secta o mi familia. De qué buscaba yo haciéndome de esto. De Quién es Dios y qué hace. De si soy cristiano o un mediocre. De por qué. Por qué. Por qué.". Sabe que dentro de la Organización hay cosas mejores y cosas peores, y él se avergüenza de las cosas que ha hecho mal la gente del Opus.

Hace este hilo de X para confirmar que él es libre de hacer lo quiera y que es feliz, aunque esté en el Opus Dei. Además, tiene mucha gente que le ayuda, con quienes puede compartir su vida. Para él, ese acompañamiento es lo más importante en la vida. Cuenta que en el funeral de su madre había tanta gente del Opus, que no le dio tiempo a saludarles a todos y, para él: "Ahí estaba mi madre diciéndome lo de siempre: no estás solo, no vas a estarlo nunca".

Acaba el hilo diciendo: “Soy del Opus, es un movidón y ojalá tú también encuentres un lugar en el que sepas que te quieren y puedas ser realmente libre”. Y desea que todo lo que no esté relacionado con Dios y con hacer el bien desaparezca. Además de desearle lo mejor a todas las víctimas de esta organización.