Ni Córdoba ni Almería: esta es la ciudad más maleducada de Andalucía, según un estudio

España es uno de los principales destinos turísticos del mundo. La expresividad a la hora de hablar o mostrar las emociones es uno de los rasgos que identifican a los españoles, algo que puede ser percibido como una señal de falta de educación por personas de países europeos con culturas diferentes.

En este sentido, la plataforma Preply ha realizado un estudio por el que ha definido qué ciudades españolas son más maleducadas. Para realizar el informe, la compañía ha preguntado a más de 1.500 personas que habitan en 19 lugares distintos de España.

En concreto, Preply ha preguntado sobre la "frecuencia que se encuentran con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los más maleducados, la gente de allí o los de fuera". A continuación, han analizado los datos para establecer qué ciudades eran las más y las menos maleducadas y las más generosas en una escala del 1 al 10.

Las ciudades más maleducadas de España

De esta forma, la plataforma ha elaborado un ránking con las 10 ciudades de España más maleducadas según sus propios residentes. El primer puesto del listado no lo ocupa ninguna zona de la Península, sino una isla canaria: Santa Cruz de Tenerife, con una puntuación de 6,06 sobre 10.

El segundo puesto lo ocupa una ciudad andaluza: Granada, con una valoración de 5,95. Le siguen Alicante-Elche (5,81), San Sebastián (5,77), Bilbao (5,73), Palma (5,69), Barcelona (5,64), Málaga (5,61), Valladolid (5,58) y Madrid (5,53). A continuación, te mostramos el ránking completo:

Santa Cruz de Tenerife: 6,06. Granada: 5,95. Alicante-Elche: 5,81. San Sebastián:5,77. Bilbao: 5,73. Palma: 5,69. Barcelona: 5,64. Málaga: 5,61. Valladolid: 5,58. Madrid: 5,53.

Llama especialmente la atención que Madrid figure en la lista en la posición número 10, ya que la ciudad siempre ha tenido fama de ser un lugar muy hospitalario y agradable con los visitantes.

De esta forma, Granada se convierte en la única ciudad andaluza, junto con Málaga, que aparece en el 'top 10' de las más maleducadas de España. A pesar de ocupar el segundo puesto, la ciudad es la primera en dos cuestiones que la plataforma considera de falta de educación. Por un lado, en no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico y, por otro, en saltarse las colas.

Y es que, entre los comportamientos más maleducados de España se encuentra, informa la plataforma, "estar todo el rato al teléfono, no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico, no ralentizar cuando conducen cerca de peatones y ser ruidosos en público"."Aunque las conclusiones muestran que algunas ciudades son más maleducadas que otras, los españoles son gente bastante educada en público", subraya la plataforma.

La plataforma Preply ha tenido en cuenta la condición de los residentes y los no residentes de las ciudades con el siguiente resultado: "Entre todas las ciudades, un 21,25 % pensaron que los no residentes eran más maleducados que los residentes, un 26,04 % indicaron que los locales eran más maleducados bajo su criterio, un 40,97 % indicó similitud en el grado de mala educación por ambas partes y un 11,74 % indicó no saber qué decir".