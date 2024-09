La zona de España que escapa de la masificación: el lugar "más hermoso jamás visto", según la BBC

España es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, especialmente para europeos. De esta forma, cada año son millones de personas las que viajan hasta nuestro país para descubrir alguno de los rincones que esconde la geografía española.

La gran afluencia de visitantes ha dado lugar a un turismo de masas en algunas zonas de España. Esto ha tenido un gran impacto en la economía del país, aunque también ha traído consigo desafíos como la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades locales.

En este sentido, son cada vez más los turistas que huyen de las zonas masificadas y prefieren viajar hasta destinos más tranquilos. Así, la BBC ha destacado una isla española por haber escapado del turismo de masas. Se trata, nada más y nada menos, que de El Hierro, en las Islas Canarias.

El Hierro. iStock

La BBC dedica un extenso artículo a El Hierro, considerada la isla más pequeña y occidental de las Islas Canarias. Con forma de corazón, es una de las grandes desconocidas del territorio insular español, pero un lugar impresionante que destaca por su gran belleza natural, su geografía volcánica y su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente.

Y es que El Hierro es una de las pocas islas que ha logrado escapar del turismo de masas, en un momento en el que no cesan las protestas de los canarios, precisamente, por la cantidad ingente de visitantes que reciben las islas a lo largo del año.

Paisaje natural alejado de la masificación

En este sentido, el medio británico ha querido ensalzar la isla de El Hierro, que define como "la más salvaje y occidental de las Canarias". "Ha optado discretamente por hacer las cosas de forma muy diferente", señala el artículo escrito por la periodista Sarah Gilbert. El objetivo de la isla es fomentar el turismo sin perjudicar la calidad de vida de los residentes ni los recursos naturales de la isla.

La BBC destaca que la topografía de El Hierro, con una población que ronda los 11.00 habitantes, "no se presta a la construcción de complejos turísticos o rascacielos". Además, señala, la isla no tiene vuelos directos desde fuera del archipiélago, lo que hace que reciba menos turistas. En concreto, unos 20.000 en 2023, frente a los 6,57 millones de Tenerife.

Mirador Valle de El Golfo. EL HIERRO

La isla no rechaza el turismo. De hecho, desarrolló un plan que llevó a cabo la creación de museos y centros de visitantes que promueven su cultura y tradiciones. Sin embargo, no ha dejado de lado la conservación del medio ambiente. "No tuvo su primera carretera asfaltada hasta 1962 y es famoso que sólo haya un semáforo", apunta el medio británico.

La autora del artículo destaca los espectaculares paisajes naturales de la isla. Tras atravesar un "bosque de cuento de hadas de laureles centenarios", llegó al "vasto" anfiteatro de El Golfo, una impresionante formación geológica en el noroeste de la isla. "Era uno de los lugares más salvajes y hermosos que jamás había visto", señala.

El artículo destaca los vertiginosos senderos de piedra volcánica, los bosques de pinos canarios y las piscinas de roca natural de un "azul luminoso", entre otras maravillas de la isla: "Todo ello sin apenas un alma a la vista".

Campanario de Joapira, en El Hierro. iStock

En cuanto a las zonas de costa, el artículo señala "varias playas impresionantes" y cita la de Timijiraque, la playa del Verodal, la de Arenas Blancas y la de El Golfo. Eso sí, la autora del artículo advierte que "es la isla más adecuada para aquellos que quieren mantenerse activos, en lugar de volar y tumbarse".

La isla cuenta con multitud de microclimas, señala el artículo, y más de 100 especies endémicas de flora y fauna, entre ellas el lagarto gigante de El Hierro. Una especie en peligro crítico de extinción, lo que llevó a la Unesco a declarar toda la isla y una amplia zona de sus aguas Reserva de la Biosfera en 2000 y Geoparque en 2014, informa la BBC.