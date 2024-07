Un venezolano alucina con esta costumbre que tenemos en España: "Todo el mundo, a todas horas..."

En los últimos meses, las redes sociales se han inundado de vídeos donde los turistas comparten sus experiencias al viajar a otros países. En esta ocasión, ha sido un ciudadano latino quien ha narrado sus impresiones tras visitar España, destacando algunas costumbres que le han sorprendido. El vídeo, publicado en su perfil (@esfernandoandres), ha obtenido casi 17.000 "me gusta" y más de 285.000 visualizaciones, en el cual explica lo que más le ha llamado la atención.

La sorpresa se centra en la cerveza. No es que la española sea mejor o peor que la de su país, sino la manera en que se consume. "Todo el mundo, a todas horas, en cualquier lugar... están tomando cerveza", comenta.

En el vídeo, el joven enfatiza repetidamente su opinión sobre esta costumbre tan común en España. "En mi país se bebe mucha cerveza, pero ¿para desayunar?", se pregunta al observar a personas pidiendo cervezas en las terrazas a primera hora de la mañana. Y no solo los jóvenes; según él, también es habitual entre la gente mayor. "Yo lo hago en mi casa, sin que nadie me vea. Pero una abuela comiéndose un pancito con una cerveza. Increíble", comenta.

Entre los comentarios del vídeo, varios españoles han aclarado que no es común tomar cerveza durante la hora del desayuno, sino más bien durante el almuerzo, cerca de la hora de comer. "Las 12 de la mañana... Claro que se toma cerveza a las 12, pero para el desayuno...", comentó un usuario.

Además, el post ha generado un debate sobre las tapas. Muchos comentaron que en Madrid o Barcelona no es tan habitual recibir tapas gratis con la bebida, a diferencia de otras regiones de España, como Granada y otras ciudades andaluzas. "En Madrid no te dan ni los buenos días, para eso tienes que ir a Granada que es 1000 veces más bonito", comentó una persona que vio el vídeo. Otra usuaria de TikTok respondió: "En Madrid, en el 90% de los sitios te ponen tapa con la bebida, tú por aquí mucho no has estado".

Peligro de multa

"Lo gracioso es que hay una ley que prohíbe beber alcohol en la calle. Creo que la multa es de unos 500 euros. Pero ¿qué tan cierta es?", comentó el joven que publicó el vídeo. Además, destacó que las personas que ha visto bebiendo siempre están sentadas, aunque sea en un bordillo, pero nunca de pie.

Entre los comentarios, los usuarios le respondieron que no todos los que infringen esta ley se libran de la multa: "A mí me han multado por tomar en las calles de Madrid... 100 euros. Y nada de estar de pie o sentado, eso es para todo el mundo", comentó uno de los usuarios.