Ni Trevélez ni Galera: el pueblo de Granada con mejores vistas de España según National Geographic

España es uno de los países más turísticos del mundo. Un territorio que puede reunir todo lo que soñamos, desde playas paradisiacas hasta montañas colosales. Sin embargo, hay un turismo que cada vez está más de moda en nuestro país y es el turismo de escapadas y de pueblos.

Y es que en nuestras fronteras podemos encontrar algunos de los pueblos más bonitos del mundo. Así lo aseguran muchos portales especializados y revistas que cuentan con expertos en turismo y viajes. Una de las más prestigiosas del mundo es National Geographic, la cual hace mención especial ahora a uno de nuestros pequeños municipios.

Se trata de Montefrío, una pequeña localidad de la provincia de Granada que puede presumir de ser uno de los pueblos con mejores vistas de todo el mundo según esta publicación. Un reconocimiento que se debe a que es un territorio que reúne multitud de miradores que ofrecen panorámicas espectaculares de la zona. Y que mejor que presumir de este reconocimiento ahora que Granada se encuentra en plena feria del 25 de mayo al 1 de junio.

¿Cómo es Montefrío?

Montefrío es un pueblo de la provincia de Granada de unos 5.500 habitantes. Está situado en la parte septentrional de la comarca de Loja, en la citada provincia andaluza, y conforma uno de los enclaves más bonitos del sur de España, pero a la vez más desconocidos.

De hecho, la propia publicación define así su localización: "Encajada entre dos profundos tajos, esta población granadina sorprende por su silueta fortificada que se recorta en el cielo y que muestra la importancia que tuvo como puesto fronterizo del reino de Granada".

[Ni Baena ni Montilla: este es el pueblo de Córdoba elegido como uno de los más bonitos de España]

Ahora, National Geographic destaca a Montefrío como uno de los pueblos que mejores vistas tiene de todo el mundo. El principal atractivo de este pueblo son todos sus miradores, repartidos por todo el municipio para ofrecer cada uno una vista totalmente diferente de este maravilloso lugar.

El mirador más famoso tiene un curioso nombre, y es que se trata del Mirador National Geographic, precisamente en honor a esta publicación. Este mirador está a las afueras del pueblo, en la carretera de Tocón, y ofrece la vista más conocida de este destino. Desde él podemos ver la Iglesia de la Villa en un gran tajo sobre los restos de una fortaleza, y la Iglesia de la Encarnación.

Vista de una de las calles de Montefrío, en Granada. iStock

Otro de los miradores más importantes es el Mirador de las Peñas, situado en la zona norte del pueblo. Desde este punto se puede disfrutar de una vista privilegiada de la Iglesia de la Villa y del propio castillo, los dos monumentos más emblemáticos de Montefrío. Este pueblo ofrece una combinación arquitectónica histórica y unos paisajes naturales increíbles. Por ello, es un lugar único para aquellos que tengan una gran afición por la fotografía.

Por último, el otro gran mirador de Montefrío es el del Arrabal, que se encuentra en la calle Santiago, y que ofrece vistas de las Iglesias de la Encarnación y de San Antonio, una detrás de la otra. Para completar nuestro tour por el pueblo de los miradores tenemos también dos menos conocidos, el Panorámico, para poder contemplar todo el casco urbano, y el Placeta del Convento, ideal para poder ver las mejores puestas de sol.

Realizando un recorrido por todos estos puntos podemos disfrutar de uno de los pueblos más bonitos de Granada, una provincia que se encuentra en su semana grande, ya que desde el 25 de mayo al 1 de junio celebra su particular feria. Además, este pequeño rincón no solo desprende belleza, si no también historia, ya que fue fundado durante la época romana y ha sido testigo de múltiples eventos, incluyendo la dominación árabe y la posterior reconquista cristiana.