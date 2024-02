Amar y cuidar del planeta a través de las energías renovables

La sostenibilidad está ahora más presente que nunca en la política empresarial de las compañías. Desde hace años, reducir el impacto que las compañías tienen en el medioambiente se ha convertido en uno de los grandes objetivos de todos los sectores. Precisamente, el 86% de las compañías de nuestro país están comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollados por las Naciones Unidas, según el informe Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goal, elaborado por la firma PwC.

Entre las empresas más sensibilizadas con el cuidado del planeta destaca HEINEKEN. La compañía lleva más de dos décadas apostando por políticas con las que reducir su impacto medioambiental y lo hace a través de su estrategia global ‘Brindando un Mundo Mejor’, que pone la sostenibilidad en el centro del negocio, teniéndola presente en cada una de sus acciones. Sus tres pilares (medioambiental, social y responsabilidad) guían a la compañía hacia un menor impacto en el medio ambiente, un mundo inclusivo, justo y equitativo, y la moderación y el consumo responsable.

Toda la actividad sostenible que desarrolla la compañía viene marcada por una serie de objetivos a corto y largo plazo que se plasman en su hoja de ruta local ‘Decididamente HEINEKEN’. Y de todos ellos hay dos que destacan especialmente: reducir un 30% las emisiones de CO2e en la cadena de valor de cara a 2025 y utilizar energías 100% renovables en sus procesos de producción, todo para ser ‘net zero’ en 2040. Un objetivo mundial que recientemente ha sido aprobado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), convirtiendo a HEINEKEN en la primera cervecera en el mundo en superar este hito

Estas metas evidencian cómo HEINEKEN es una empresa comprometida con el medio ambiente. Y, como hoy es el Día de los Enamorados y el Día Mundial de la Energía, es un buen momento para ver cómo la empresa combina estas dos celebraciones, promoviendo los momentos de disfrute y de consumo responsable además del cuidado de las personas y el planeta.

El sol, uno de los mayores aliados de HEINEKEN

La energía solar es una fuente de energía totalmente renovable. Se utiliza como materia prima para que la energía térmica deje de depender de los combustibles fósiles. Estamos hablando de una fuente ilimitada y libre de emisiones, por lo que se revela como un aliado perfecto para las empresas.

HEINEKEN España cuenta con la mayor planta termosolar CSP (Concentrated Solar Power) para uso industrial de Europa, que convierte la energía del sol en electricidad mediante el uso de espejos o lentes que atrapan la luz.

Pedro Sánchez visita la planta termosolar de HEINEKEN España en Sevilla

La planta termosolar en su fábrica de Sevilla ha sido impulsada junto a ENGIE, empresa especializada en el desarrollo de actividades de generación y distribución de electricidad. Se construyó en un tiempo récord de 12 meses, prácticamente la mitad de lo previsto desde un inicio, y con una inversión de 21 millones de euros, desarrollada en un marco de colaboración público-privada que implica a las dos empresas y a las administraciones públicas nacionales, regionales y locales.

Esta fábrica combina, por primera vez, los conceptos termodinámicos y la tecnología termosolar CSP en una industria. Cuenta con una potencia de 30 MW, una capacidad de almacenamiento de 68 MWh y 8 hectáreas de superficie. A través de su actividad, la cervecera pretende reducir más de un 60% del consumo de gas fósil. Y no solo eso, uno de los grandes objetivos de HEINEKEN España es que esta fábrica funcione con un 84% de energía renovable a finales de 2024, cuando esté a pleno rendimiento. Así, la cervecera disminuirá su huella de carbono en casi 7.000 toneladas de CO2e al año.

Las actividades que se desarrollan en la fábrica de Sevilla no son las únicas que ponen de manifiesto el trabajo de HEINEKEN España en materia sostenible. La compañía pondrá en marcha una nueva planta termosolar en los terrenos de su fábrica de Quart de Poblet, en Valencia, próximamente. Así avanza en su ambición de utilizar un 100% de energías renovables en sus sistemas de producción en 2025.

Biomasa y biogás, dos renovables claves para la producción

Además de la termosolar, la cervecera también apuesta por el uso de otras energías renovables en sus centros industriales. En 2021, su fábrica de Jaén se convirtió en un modelo a seguir para toda la industria cervecera, dado que un 30% de su electricidad es de origen solar y el 70% restante procede de la biomasa, también conocida como bioenergía.

Por otro lado, el 100% del agua que consume HEINEKEN España en su centro de producción de Valencia va a la depuradora de la fábrica de Quart de Poblet para ser devuelta al medio natural libre de residuos. Además, en este proceso de depuración se genera un biogás natural que finalmente es utilizado para la cogeneración de energía eléctrica en unas microturbinas instaladas en 2022. De esta manera, la cervecera ha conseguido reducir un 80% el consumo energético en estas instalaciones.

Con todas estas iniciativas, la compañía va por muy buen camino para conseguir sus objetivos. De hecho, se espera que, a finales de este año, con las dos termosolares a pleno rendimiento, consiga que el 62% de la energía que utiliza sea de origen renovable.

Hasta la fecha, la cervecera ha conseguido que el 50% de la energía que utiliza en sus fábricas sea de origen renovable. Y, de cara al futuro, la empresa pretende seguir desarrollando su actividad acorde a sus objetivos para llegar a utilizar energías 100% renovable en su producción.

HEINEKEN España y sus marcas recomiendan el consumo responsable.

Sigue los temas que te interesan