El vídeo de la agresión brutal al cliente de una gasolinera en Murcia: le patean la cabeza 11 veces

Una gasolinera low cost ha sido el escenario de una terrible agresión: un cliente recibe once patadas en la cabeza y un pisotón en la cara, a manos de uno de los dos encapuchados que le asaltan. Todo ocurre en una estación de servicio situada en la carretera de Villena, a las afueras del casco urbano de Yecla. EL ESPAÑOL ha accedido al vídeo de las cámaras de seguridad que obra en poder de la Guardia Civil y que ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

"El herido fue trasladado a la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia: en estado muy grave", según explican fuentes de la Policía Local de Yecla. De hecho, una patrulla con dos agentes fue la primera que se personó en la gasolinera y movilizó una ambulancia del 061, nada más ver que la víctima yacía inconsciente en el suelo, junto al cajero en el que se disponía a pagar para repostar en su vehículo.

"A esta persona no se la pudo identificar porque le robaron toda la documentación y no se sabía quién era", según apuntan las citadas fuentes policiales. La Guardia Civil trata de esclarecer si se trata solo de un robo o si existen otras motivaciones en los dos encapuchados que abordaron por la espalda al cliente de la gasolinera, el sábado 3 de febrero, justo cuando se encontraba en el cajero y no había ningún empleado en el surtidor.

Vídeo de la agresión a un cliente de una gasolinera en Yecla

"No sabemos si es un vecino del pueblo o alguien que iba de paso por la gasolinera", aseguran fuentes de la Policía Local. Entre los vecinos de esta localidad murciana, conocida allende sus fronteras por su sector del mueble y los vinos de la DOP Yecla, se suceden rumores de todo tipo como que "se trataba de un empresario". De momento, lo que está claro es que los dos encapuchados que le apalearon le quitaron sus pertenencias y con la ayuda de un tercero se llevaron su vehículo de alta gama.

El ataque se produjo en apenas 44 segundos. El cliente se aproxima al cajero para abonar la gasolina y un encapuchado le ataca por detrás, saltando sobre su espalda, para empezar a estrangularle. La víctima logra zafarse del primer ladrón, pegándole un empujón, pero justo en ese momento aparece otro encapuchado mucho más corpulento y con una actitud sanguinaria, a la vista de que lo primero que hace es pegarle una patada en la boca del estómago para reducirle.

Después coge por el cuello a la víctima y la tira contra el suelo, para comenzar a patearle la cabeza, a pesar de que el hombre ya no ofrece resistencia porque ha perdido el conocimiento. Entretanto, su compinche le registra los bolsillos del pantalón y sale corriendo con sus pertenencias, mientras que otro ladrón se lleva su vehículo y el encapuchado más corpulento sigue ensañándose con el pobre cliente. Las cámaras graban cómo le propina hasta 11 patadas en la cabeza y le remata con un pisotón en la cara.

Un vecino que llegó posteriormente a la gasolinera low cost, próxima a un par de empresas del Polígono Industrial de La Herrada, se encontró a la víctima inconsciente y alertó a la Policía Local. "Se le dio traslado de la agresión a la Guardia Civil", apuntan fuentes policiales. Los tres encapuchados son extranjeros y llegaron al surtidor en un todoterreno, antes de perpetrar el robo al cliente. "No se descarta que sean de origen marroquí: esperemos que den con los asaltantes".

