El bonito nombre español que está en peligro de extinción: 70 años sin ponerse y sólo hay 43

Como bien sabemos, los nombres propios van variando según los tiempos y según las costumbres de las familias. Uno que hoy en día puede resultar de lo más común puede que hace años fuera impensable llamar así a tus hijos, y viceversa. Como es el caso de algunos que casi ya no se oyen como Urraca, Canuta, Prepedigna y Navidad. De hecho, tan solo hay 43 mujeres con este último nombre.

La verdad es que aunque muchas veces no seamos conscientes, los nombres forman parte de la moda y sociedad de cada momento. Es decir, hay algunos que son muy comunes durante años y luego dejan de serlo. De ahí que haya algunos más asociados a personas de una avanzada edad y otros que triunfan en las nuevas generaciones.

Tal y como aparece en el Instituto Nacional de Estadística, la media de edad de las mujeres que se llaman Navidad de España es de 69,6 años. Se desconoce cuál es la más joven pero sí que se sabe que nació antes de 1990. Con todo, entre 1930 y 1949 es cuando más mujeres fueron bautizadas con este nombre tan especial.

Captura de pantalla del INE.

Asimismo, la mayoría de estas mujeres viven en Cataluña: se ubican 22 en Barcelona y otras 7 en Lérida. Las 14 restantes no se sabe dónde están pero sí que se sabe que están repartidas por el resto del territorio porque el sistema no los identifica en una provincia si no son un mínimo de cinco.

[Esta es la ciudad de España en la que peor se habla el castellano según el INE: seguro que te sorprenderá]

Otros ejemplos populares en el pasado como Urraca ya se han extinguido. En concreto, este nombre, que según el INE utilizaron miles de mujeres en nuestro país a lo largo de los siglos, se extinguió en 2013 cuando falleció la última mujer así registrada.

Así otros de mujer que también están al borde de la extinción son Segismunda con tan solo 22 mujeres bautizadas así o Fraternidad con un total de 34 registros. En el caso de los hombres, los nombres que parece que pronto se perderán son Frumencio, Acindino, o Auspicio.

Al contrario nombres como Triana, Vega o Ian que antes apenas se usaban cada vez están más de moda, con edades medias muy bajas (6 años). Del mismo modo, también hay una serie de nombres que siguen siendo los más repetidos en la actualidad como son el caso de Antonio, Manuel y José, y de mujeres son María Carmen, María y Carmen.

Sigue los temas que te interesan