El romántico momento del desfile militar del 12 de octubre: una pedida de mano en el Ejército

Este jueves, 12 de octubre, se celebra el Día de la Fiesta Nacional en España. Durante esta jornada, tiene lugar el desfile militar de las Fuerzas Armadas en Madrid. Cada año, se lleva a cabo el homenaje a la Bandera Nacional y los demás actos tradicionales de esta conmemoración al descubrimiento de América en 1492.

Sin duda, cada celebración cuenta con una anécdota peculiar. En esta ocasión, la ha protagonizado un militar. Antes de que comenzara el desfile militar a las 11:00 horas, los militares que estaban listos para participar en el acto han vivido uno de los momentos más especiales de la jornada: la pedida de mano en directo de uno de sus compañeros.

En un ambiente festivo, uno de los miembros del Ejército del Aire ha decidido dar una sorpresa a su novia, que se encontraba grabando un vídeo. Un hecho que ha conmovido a todos los asistentes que han presenciado el emocionante momento previo al desfile.

En este ambiente festivo pero solemne también hay ocasión para una pedida de mano. Seguimos con la emoción #DFN23 @EjercitoAire https://t.co/wB3xkVDLRK pic.twitter.com/Zy8Xx2cXzx — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) October 12, 2023

En las imágenes se muestra a todos los compañeros uniformados y al militar arrodillado. En ese momento, la novia se ha dirigido hasta el centro mientras el militar ha sacado un anillo. Todos los compañeros han empezado a corear "di que sí" y la pareja se ha dado un beso.

Así lo ha compartido el Estado Mayor de la Defensa en su cuenta de la red social X, antiguo Twitter. En pocos minutos, la publicación ya cuenta con más de 30.000 reproducciones y más de 374 'me gustas'. Los usuarios de esta red social no han dudado en comentar este romántico momento. "Qué fenómenos! Cuando 30 soldados golpean sus fusiles en el suelo al ritmo de 'Di que sí!' ¡Como para decir que no!" o "Qué bonito", han sido alguno de los mensajes que ha recibido.

Después de dos años estudiando Bachillerato Internacional en el internado de Gales (Reino Unido), la princesa de Asturias ha asistido al desfile militar junto a los reyes, don Felipe y doña Letizia, para presidir la parada militar.

Este año, la princesa Leonor, que está a punto de cumplir los 18 años, se encuentra en plena formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza. Además, la heredera al trono asistirá, por primera vez, a la recepción posterior que tiene lugar en el Palacio Real de Madrid.

Vista del desfile de la Fuerza Aérea Española. EFE

Durante la jornada del 12 de octubre, todas las comunidades autónomas marcan este día como festivo.

Como novedad, el recorrido del desfile ha cambiado su ubicación y se ha iniciado a la altura del Jardín Botánico y finaliza en la Plaza de Colón, que comprende el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, en lugar de la zona norte del Paseo de la Castellana, como era habitual.

