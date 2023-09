Pinta un cuadro en blanco y le obligan a devolver 71.000 euros por "estafa"

Dinamarca cuenta con un importante patrimonio artístico que recorre la historia de los vikingos con distintas rutas. Sin duda, su capital, Copenhague, atesora varios lugares de interés cultural donde se encuentran vestigios de los vikingos y se puede descubrir la vida de esta tribu.

En esta antigua ciudad de pescadores se puede contemplar el museo Nacional, National museet, el Radhuspladsed, los Jardines de Tívoli que incluyen el parque de atracciones más antiguo de Europa, el palacio de Christiansborg o el castillo de Rosenborg.

El arte en Dinamarca tiene un relevante legado del arte vikingo y nórdico, ya que las pinturas danesas se caracterizan por ser inspiradoras y frescas. En el siglo XIX, destacaron pintores como Christen Købke, Wilhem Marstrand o P. C. Skovgaard, que representaban el estilo romántico.

Jens Haaning es el pintor danés que recibió el encargo de recrear una escena de unos billetes donde se representasen los ingresos medios daneses. Para ello, el Museo Kunsten de Arte Moderno de Aalborg, situado en el norte de Dinamarca, le hizo una transferencia de 532.000 coronas danesas, lo que equivaldría a 71.371 euros.

A pesar de que se comprometió a crear dos obras que se representasen el salario del país, el artista presentó los marcos en blanco en 2021 bajo el título de 'Toma el dinero y corre'. Este museo está dedicado al arte danés desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. El Museo Kunsten de Arte Moderno de Aalborg alberga una colección que incluye aproximadamente varias pinturas y esculturas alrededor de un parque de esculturas con un anfiteatro.

Las obras en blanco se exhibieron en el museo

El trabajo de Jens Haaning fue entregado al museo y decidió exhibir sus obras aunque estas estaban en blanco. Sin embargo, el museo solicitó al pintor que devolviese el dinero que había recibido antes de entregar el trabajo. Como Haaning no quería devolver el importe que había recibido meses antes, el museo tomó medidas legales contra el pintor. Por esta razón, ahora un tribunal de la capital danesa ha solicitado los 71.371 euros al artista.

El artista se ha negado al devolver el dinero y, además, pide al museo que se le abonen honorarios porque considera que ha hecho su trabajo. En este sentido, Jens Haaning ha aprovechado la mediatización de su caso para exponer "las condiciones laborales" en las que se encontraba trabajando.

"El incumplimiento de contrato es parte del trabajo"

"Animo a otras personas que tienen condiciones laborales tan miserables como las mías a que hagan lo mismo. Si están sentados en un trabajo de mierda y no les pagan, y en realidad les piden que paguen dinero para ir a trabajar, entonces tomen lo que puedan y devengan", afirmó el pintor en una entrevista en una radio de Dinamarca.

Sin embargo, se desconoce cuál es la motivación que tuvo para no llevar a cabo su trabajo y dejar los dos cuadros en blanco. Asimismo, Haaning indicó que "el trabajo es que les he quitado su dinero. No es robo. Es incumplimiento de contrato, y el incumplimiento de contrato es parte del trabajo".

