Busca a un doble para que se presente a su examen de conducir después de suspender 12 veces

Sacarse el carné de conducir puede llegar a resultar un proceso tedioso para muchas personas que no consiguen aprobar. La Dirección General de Tráfico (DGT) tan solo permite tres intentos para aprobar el carné de conducir, tanto el teórico como el práctico.

Sin embargo, la tasa de pago se va incrementando en función del número de veces que se realice el examen. Además, para poderse presentar de nuevo hay que esperar un mínimo de 10 días entre cada prueba, aunque varía en función del número de veces que se haya intentado aprobar el examen.

Cada tres intentos se tienen que volver a pagar las tasas. El coste para sacarse el carné de conducir en España supone de media 1.200 euros, si se presenta por una autoescuela y no por libre. La matrícula suele tener un coste de 200 euros, la parte teórica varía en función de las clases que se den, aunque suele superar los 410 euros, el expediente de tráfico supone 75 euros y el examen 94,05 euros.

Una joven en una clase de conducir. iStock.

Desde 1980, la Unión Europea comenzó a trabajar en un carné de conducir común para todos los 27 países que forman parte de ella. Sin embargo, el permiso de conducir actual solo está disponible en función del país de origen y en formato físico. Un formato que es similar en casi todos los Estados, aunque cambia el idioma.

El nuevo formato de carné de conducir será digital, aunque también se seguirán emitiendo en formato físico que mantienen todos los países de la UE. Además, incluirá mejoras en la seguridad, donde se añadirá un código QR.

Realiza el examen de conducir 12 veces

Serge, un inmigrante ghanés que vive en Grammont, Bélgica, ya tenía el carné de conducir de su país, pero no era homologable en Bélgica, por lo que debía sacárselo de nuevo, algo que se le resistía.

Después de presentarse al examen teórico de conducir hasta en 12 ocasiones, Serge, de origen ghanés decidió explorar otras vías para conseguir su ansiado carné de conducir en Bélgica, el país en el que reside.

Sin embargo, Serge ya tenía el carné de conducir en Ghana, en África central, y necesitaba homologarlo en el país europeo, presentándose al examen de conducir belga. Un proceso que se le estaba haciendo largo, ya que después de matricularse en una autoescuela de Bélgica ha tenido que presentarse al examen teórico hasta 12 veces.

Como no lograba aprobar la prueba teórica, Serge pensó en buscar a una persona que se pareciera físicamente a él para que acudiera en su lugar al examen de conducir y así poder tener su ansiado aprobado.

Serge encontró a una persona que físicamente se parecía a él. Se trababa de Julien, que venía de la República del Congo, también en África central. Este ya tenía el carné de conducir, por lo que no tendría problema en conseguir un nuevo aprobado en el lugar de Serge.

A partir de ese momento, Julien fue el encargado de superar el examen de conducir, por lo que fue hasta Mons, en Valonia, para acudir a la prueba. Lo que no se esperaban ambos era ser pillados in fraganti por el examinador. Este comprobó las fotografías del DNI con el rostro de Sergi y verificó que no se trataba de la misma persona. Así, Sergi ha sido acusado de un delito de fraude de identidad porque Julien presentó su DNI. Por su parte, Julien puede enfrentarse a un año de cárcel y a 200 horas de trabajo comunitario.

