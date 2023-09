La madre del joven detenido por tener sexo en el baño de un avión: "Le animaron a hacerlo"

El vídeo se propagó como la pólvora a través de las redes sociales. Durante un vuelo a Ibiza desde Luton, uno de los aeropuertos de Londres, una pareja mantuvo relaciones sexuales en el baño. Más allá del acto, lo llamativo también fue lo que uno de los azafatos hizo: abrir la puerta en plena coyunda. La reacción, lejos de la vergüenza, provocó las risas y jaleos de los pasajeros.

Ocurrió el 8 de septiembre. La pareja fue detenida nada más aterrizar en la isla balear. Como suele ser habitual, varias cuentas con un gran número de seguidores han difundido el vídeo grabado por uno de los pasajeros. En las imágenes se puede ver cómo uno de los azafatos aguarda en la puerta de los baños.

Durante unos segundos, amaga con abrir la puerta. Mientras, el resto de pasajeros le anima con vítores y risas. Finalmente, decide hacerlo y, en el habitáculo, el trabajador se encuentra con una pareja de jóvenes manteniendo relaciones sexuales. En ese momento, todo el avión comienza a gritar y los jóvenes, desde el interior del baño, cierran de nuevo y continúan.

[Así es el vuelo del amor: una empresa ofrece mantener relaciones a bordo de un avión por 700 euros]

Las risas se convierten en las protagonistas del vuelo. Todos los pasajeros hablan de lo mismo, incluso se miran entre sí con señas inequívocas de lo que está pasando y, durante los segundos posteriores, se puede ver las caras de asombro de los allí presentes. Sin embargo, el acto cometido por estos dos turistas británicos (de los que tambien hay un vídeo saliendo del baño) puede pasarles factura.

Según la Ley de Delitos Sexuales del año 2004, mantener relaciones sexuales en un baño público es ilegal. Tal y como informó EasyJet, los dos viajeros fueron detenidos después de que la Policía aguardara a la llegada del vuelo por el "comportamiento inapropiado de los dos pasajeros".

En un vuelo para Ibiza una pareja ha sido detenida por tener sexo en los baños pic.twitter.com/hvJa6KVFEC — ceciarmy (@ceciarmy) September 12, 2023

Y ahora el escándalo ha llegado hasta la madre del protagonista, de nombre Elaine. Esta mujer se enteró de la detención de su hijo, Piers Sawyer, viendo la televisión. "Estaba viendo Loose Women y estaban hablando del vídeo viral. Algunos de los amigos de Piers comenzaron a enviarme el clip", explicó. "No es algo que una madre quiera ver", reconocía la progenitora en el diario The Sun.

La madre, que no conoce a la compañera de juegos sexuales de su hijo, comentaba cómo cree que Piers conoció a la joven en el aeropuerto. "Entonces sucedió esto", decía. "Es un chico soltero de 23 años que está en su cumpleaños y va a Ibiza. Es un avión de fiesta. Pero Piers no quiere hablar de eso. Probablemente sólo quiera olvidarlo. Eres consciente de que estas cosas van a suceder en el destino de vacaciones, pero no esperas que sucedan en el vuelo", justificaba.

[Las confesiones más picantes de Terelu: del sexo en un avión al telefónico]

Al parecer Piers Sawyer decidió tener sexo en los baños del avión para celebrar su 23 cumpleaños e ingresar en el Mile High Club, grupo formado por personas que han tenido relaciones sexuales a bordo de un avión. La madre de Piers Sawyer se mostró muy crítica con el comportamiento de la tripulación: "no deberían haber abierto la puerta". También está molesta con el resto de pasajeros: cree que con sus risas y vítores incitaron a su hijo a tener sexo en el baño del avión.

Sigue los temas que te interesan