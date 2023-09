Las autoridades avisan: esto es lo que te puede pasar si pierdes el DNI y no lo denuncias a la Policía

Hay personas que son despistadas por naturaleza. Aquellos que se sientan identificados, sabrán lo que es perder la cartera con todas las tarjetas y documentos en su interior y el problema que supone tener que enfrentarse a la renovación de estos. Uno de los documentos que más se pierde es el Documento Nacional de Identidad (DNI), que es el justificante oficial que tienen todos los ciudadanos para acreditar su identidad.

Muchos desconocen la normativa, pero según el artículo 37 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del 30 de marzo de 2015, se sanciona la "negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año".

Es decir, aquellas personas que pierdan tres veces en un año el DNI podrían enfrentarse a multas de entre 100 y 600 euros en el caso de que los agentes consideren que el extravío se debe a un comportamiento negligente. Del mismo modo, la pérdida podrá ser considerada como una infracción leve que prescribe a los seis meses y que conllevaría una multa que podría contar, a su vez, con una rebaja del 50%.

Imagen de renovación del DNI. EFE

Como ya se ha mencionado anteriormente, son muchos los ciudadanos que pierden su DNI habitualmente. Sin embargo, también es recurrente que este documento sea sustraído al ser víctimas de un robo o atraco. Independientemente de que se trate de una extravío o un robo, las autoridades han advertido de qué es lo que hay que hacer en el momento exacto en el que un usuario se da cuenta de que no tiene el DNI en su dominio. Y esa acción es, precisamente, denunciar los hechos a la Policía.

Aunque no sea legalmente obligatorio, las autoridades aconsejan denunciar la pérdida o el extravío de un DNI en una comisaría de Policía Nacional lo más pronto que se pueda. Y no solo eso, sino que también aconsejan notificar a la Policía de la pérdida accidental del DNI, aun cuando no se presente una denuncia.

El motivo por el que las autoridades aconsejan denunciar la pérdida o el extravío del DNI se debe a la posibilidad de que alguien pueda suplantar la identidad de otro, llegando incluso a ser posible que se realicen movimientos a nombre de la persona que ha perdido o a la que se le han sustraído el DNI. De este modo, aquellas personas que tengan en potestad el DNI de otro, podrían acceder a numerosos trámites y a la mayoría de operaciones financieras, como por ejemplo pedir un préstamo o abrir una cuenta bancaria.

En caso de que el usuario actúe rápido y denuncia los hechos, si hubiera algún tipo de uso fraudulento por parte de terceros se podría demostrar que se está suplantando una identidad. En este sentido, se recomienda guardar en un lugar seguro una copia de la denuncia.

Imagen de archivo de la renovación de DNI.

"Con ella podrás quedar libre de responsabilidad de las operaciones que hagan en tu nombre en caso de suplantación, pero si no eres capaz de probar el robo o extravío puedes enfrentarte a problemas para demostrar el fraude", avisan desde el Banco de España.

El procedimiento a seguir es el siguiente. En primer lugar, el usuario que se percate de que su DNI ha sido extraviado o robado, deberá presentar una denuncia en cualquier dependencia policial o ante el Juzgado de Guardia. Posteriormente, este deberá guardar a buen recaudo la denuncia o notificación y pedir cita para obtener un duplicado del documento. Estas citas pueden conseguirse, o bien a través del portal de 'Cita previa DNI', o bien en la misma comisaría.

Si el DNI robado o extraviado está en sus 90 últimos días de vigencia, es obligatoria presentar para la renovación una fotografía reciente y la denuncia, además de un certificado de empadronamiento en caso de que haya habido un cambio de domicilio. En caso de superar los 90 días de vigencia, se renovará únicamente presentando la denuncia.

Las personas que sufran una pérdida o una sustracción de su DNI, podrían enfrentarse a consecuencias negativas tales como que el usuario que adquiera el documento pueda dar de alta un teléfono móvil, financiar vehículos o cualquier tipo de práctica ilegal. Por ello, desde las autoridades recomiendan interponer una denuncia, con el objetivo no solo de protegerse a sí mismos, sino para poder también defender una reclamación a terceros.

