Los consejos que debemos seguir para tener una relación exitosa, duradera y romántica

¿Cuántas relaciones has tenido que parecían idílicas y no han terminado funcionando? Seguro que muchos de nosotros soñamos con tener un noviazgo para siempre y sin discusiones ni malentendidos. Pero la realidad es otra, y es que en ocasiones puede resultar muy complicado dar con un amor romántico, duradero y exitoso. Para ello, desde EL ESPAÑOL mostramos diferentes consejos claves para que el amor triunfe entre personas.

En primer lugar, y más importante, es primordial recordar que una relación perfecta no es aquella que no tiene malentendidos. De hecho, es todo lo contrario, los expertos aseguran que todas aquellas personas con relaciones basadas en la confianza y la sinceridad deben exponer aquellas situaciones que se hayan sentido incómodas o inseguras para poder lograr solucionarlo cuanto antes; todo ello sin crueldad. De lo contrario podría ocasionar un problema mayor.

Asimismo, los factores emocionales de la madurez de uno mismo y de la pareja (mayor confianza, mejores habilidades de comunicación y menos inhibiciones) pueden ayudar a crear una relación más exitosa, enriquecedora y satisfactoria.

Imagen de una pareja en la cama.

El respeto es una de las bases que tiene que tener una relación de todo tipo, y, por supuesto, una pareja no es la excepción. Todo el mundo debe regirse en función de unas normas de respeto, en las que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro, comprenderlo, aceptarlo, no imponer nuestros gustos o ideas, dejar que se exprese y no avasallarle.

Asimismo, la capacidad de poder resolver todo tipo de problemas es un aspecto clave. Para ello, es necesario el factor emocional de la madurez que hemos hablado anteriormente. De hecho, debemos ser conscientes que ambos buscamos lo mismo, que es solucionar el problema o malentendido, es decir, que los dos van contra el problema, no uno contra otro. Además, para ello es imprescindible dejar atrás la culpa ya que acusar constantemente a nuestra pareja de sus errores no va a hacer que eso se solucione.

Y por último, pero no menos importante, es fundamental exponer nuestras necesidades y deseos cuando así sea necesario. Debemos ser conscientes que nuestras parejas no son adivinas, por lo que para tener una relación exitosa lo ideal es que cada uno muestre sus expectativas así como carencias.

