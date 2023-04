Así ha sido el estreno de 'El Misterio de Sorbaces', el nuevo espectáculo de Puy du Fou España para 2023

“Esperamos que todos os hayáis emocionado con este nuevo espectáculo”. Así cerró su discurso Erwan de la Villéon, CEO de Puy du Fou España, nada más concluir su speech. Lo había pronunciado tras haber terminado la presentación de El Milagro de Sorbaces, uno de los tres nuevos espectáculos –y el más grande– propuestos para la tercera temporada del parque temático de la Historia de España. Y sí. EL ESPAÑOL ha sido testigo de cómo el arte dramático de la compañía se ha vuelto a superar a sí mismo emocionando nuevamente a los espectadores.

Una tarea nada fácil, ya que, por ejemplo, este reportero ya había contemplado toda la propuesta del parque durante la segunda temporada. Una propuesta en la que los visitantes del parque ya podían bucear por la Historia –con mayúsculas– y conocer los entresijos y vaivenes que vivieron personajes como el Cid Campeador, los Reyes Católicos o Cristóbal Colón. Pero ahora, a ese elenco de categoría, se han sumado los Visigodos. Concretamente, la nueva historia está protagonizada por el príncipe godo Hermenegildo, quien, contra los deseos de su pueblo, decidió casarse con una joven romana.

Era el año 589 y aún humeaban las ruinas del Imperio Romano y coexistían dos pueblos sin convivir. Fue en ese contexto cuando se celebró la boda prohibida entre la joven romana y el príncipe godo, en presencia de la Santa Reliquia. Pero el rey Recaredo se enteró, y vino a saquear el pueblo, desatándose una feroz contienda. Y hasta ahí podemos contar, para no desvelar la trama a los potenciales espectadores de este nuevo espectáculo, como lo serán los 2.000 suscriptores y accionistas que llevará EL ESPAÑOL a Puy du Fou el próximo 23 de abril. Será una forma de celebrar con ellos el día del libro y el día del Idioma Español según Naciones Unidas.

Parte del decorado de nuevo espectáculo de Puy du Fou y, de fondo, el castillo donde se celebra la función sobre El Cid. N. A.

Para ello, por supuesto, no hay mejor manera de celebrar el día que en un parque temático que pone en valor la Historia, la cultura y las letras de España. “Este parque es un acto de gratitud y amor de Francia hacia España”, decía en francés Philippe De Villiers, fundador en 1977 del Puy du Fou de Francia, que también pudo contemplar, en primera persona, la inauguración de la temporada y el desarrollo del parque temático. Un parque situado a 80 kilómetros de Madrid –55 minutos en coche– y a 10 kilómetros de Toledo que ya ha arrasado, desde 2019, tanto en número de visitantes como en premios obtenidos.

De hecho, esta temporada 2023, que durará hasta octubre, el equipo de Puy du Fou aspira a recibir 1,1 millones de visitantes, un hito que, según parece, no va por mal camino pues antes del 1 de abril, día de la apertura de la temporada, ya se habían vendido más de 400.000 entradas. Muchas de ellas, seguramente, están destinadas a personas que repiten, pero que quieren deleitarse con las nuevas propuestas del parque.

Este miércoles, de hecho, personalidades como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, pudieron deleitarse con la nueva propuesta, encabezada, como se ha dicho, por El Misterio de Sorbaces. Y, a continuación, el resto de novedades.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, hablando con Erwan de la Villéon, CEO de Puy du Fou España. N. A.

'El Misterio de Sorbaces'

Año 589, cuando aún humeaban las ruinas del Imperio Romano y coexistían dos pueblos sin convivir. En este recóndito paraje, se celebra en secreto una boda prohibida entre una joven romana y un príncipe godo, en presencia de la Santa Reliquia. Pero el rey Recaredo se entera, y viene a saquear el pueblo. Hasta que el Cielo se manifieste. En 1858, Francisco Morales, vecino de Guadamur, descubrió a escasos metros de aquí el tesoro más importante de los Reyes Visigodos conocido hasta la fecha, enterrado en las tierras de la huerta de Guarrazar.

Todos los atributos de su soberanía estaban cuidadosamente dispuestos allí, testigos mudos de glorias desvanecidas. Coronas de soberbia riqueza, hechas de oro fino y engastadas con perlas y zafiros, yacían aquí, entre los restos apenas visibles de una basílica real: Santa María de Sorbaces. Las coronas se vendieron y ahora se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Cluny de París. Pero el misterio permaneció intacto, y desató las pasiones de la comunidad científica: ¿Por qué coronas con semejante forma? ¿Por qué un santuario real aquí?

Una de las secuencias del espectáculo 'El Misterio de Sorbaces'. N. A.

Según cuentan de padres a hijos, en estas tierras se obró un gran milagro... El Misterio de Sorbaces es uno de los nuevos grandes espectáculos que se incorpora a la oferta del parque y hará viajar a los espectadores hasta la grandeza del Reino Visigodo.

Ubicado en el corazón del parque, este espectáculo al aire libre contará con una grada cubierta construida en madera de castaño y albergará hasta 3.000 espectadores. Una gran aventura épica para rememorar la España Visigoda, la historia de un milagro que cambió la faz de la Historia. Majestuosos caballos, acrobacias imposibles, estudiadas coreografías, un vestuario minuciosamente elaborado al detalle y fastuosos efectos especiales configuran este nuevo espectáculo que conseguirá una inmersión total en el renacer del Reino Visigodo.

'De tal palo…'

Julián Gutiérrez es muy “cabalito”. No da puntadas sin hilo, y no está dispuesto a que se olvide a los que le han precedido; pues si la historia cambia, la madera no. Invita a todos los señoritos de este siglo olvidadizo a pasear por el maravilloso jardín de su memoria. ¿De qué madera está hecho un auténtico Julián Gutiérrez? No lo duden, adéntrese a conocer la historia de esta familia al grito de “de tal palo…” y podrán contemplar a algunas de sus portentosas astillas dormidas entre las brumas del tiempo.

De la defensa de Numancia a la sagrada cueva de Covadonga, y de las Navas de Tolosa a la rendición de Granada, sin olvidar los horrores de la Guerra de la Independencia. Todos los Julián Gutiérrez que ha dado España aguardan para mostrar su legado y evitar que se olvide.

Imagen de la presentación de la nueva temporada de Puy du Fou. N. A.

De Tal Palo... es un nuevo espectáculo inmersivo al aire libre en el que los visitantes recorrerán diferentes anfiteatros donde escucharán de la boca de sus protagonistas (y descendientes todos del toledano Julián Gutierrez) hechos históricos tan cruciales como el asedio de Numancia, el comienzo de la Reconquista en Covadonga, la batalla de Navas de Tolosa o la Guerra de la Independencia.

'El bodegón del capitán'

Sus enemigos le llaman el castigo de Dios. Es Don Juan Fernández de Herrera, capitán y héroe de los Tercios Viejos de Flandes. Amigo personal del insigne Alejandro Farnesio. Licenciado con honores, regenta a ritmo marcial un bodegón en Villanueva del Corral mientras trata de ganarse el corazón de la mujer más bella de la comarca: Ana, La Galveña.

El castillo de 'El Último Cantar', uno de los espectáculos de Puy du Fou. N. A.

Bienvenidos al establecimiento de un héroe. Entre 1584 y 1585, Alejandro Farnesio culminó una de las mejores campañas de la Guerra de Flandes. Todo fue gracias a la labor de un heroico capitán, que aún a riesgo de su vida logró romper el cerco. Su nombre era Juan de Amberes, y su fama traspasó fronteras hasta que, tras ser malherido en combate, decidió regresar a su tierra.

Así lo cuenta a sus comensales, pues ha abierto un bodegón en Villanueva del Corral, parada obligada de todos los veteranos que regresan de Flandes. A ritmo marcial, enseña a sus mozos cómo se las gastan los auténticos veteranos. Ahora busca una nueva conquista, Ana, La Galveña, a la que pretende seducir con su fama y un inesperado banquete de pedida de mano. Nada puede usurpar el amor verdadero; mas no es capitán quién dice serlo.

Villanueva del Corral

Su mayor orgullo es su corral de comedias, uno de los más grandes de toda España y testigo del paso de grandes genios del Siglo de Oro. Aquí se estrenan las mejores obras y se cruzan las mejores espadas.

Vista nocturna del corral de comedias de Puy du Fou. N. A.

Este nuevo poblado histórico de Puy du Fou España con su mentidero, su Corral de Comedias, su Bodegón, sus tascas y sus gentes muestra la grandeza del imperio de los Austrias y los genios del Siglo de Oro. Sin duda, lugar que no dejará indiferente a nadie.

Otras novedades

Un año más, Puy du Fou se convierte en el mejor plan para la temporada estival con los nuevos puntos refrescantes y las noches veraniegas. Durante la temporada de verano, mayores y pequeños podrán disfrutar de cualquiera de los nuevos puntos refrescantes del parque como Los Surtidores del Lazarillo, Los Lavaderos de Villanueva o el Pozo de Isidro.

Tras el éxito de la primera temporada Navideña en la que más de 50.000 personas rememoraron la Navidad de sus ancestros en Puy du Fou España, el parque vuelve a presentar estas fechas un contenido mucho más amplio y nuevas fechas. Durante esos días el parque contará con una programación especial y con nuevos espectáculos que mostrarán una Navidad histórica, auténtica, la que vivieron nuestros abuelos.

