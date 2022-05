Comunicar y conectar con las personas, un “superpoder que hay que desarrollar”

Ramón Arroyo en la actualidad | Saber decir que no y gestionar incertidumbre

Una persona normal a la que le ocurrió algo extraordinario. Así se define a sí mismo Ramón Arroyo, a quien diagnosticaron esclerosis múltiple a los 30 años. Entonces, los médicos pintaron para el joven economista un futuro nada halagüeño. La enfermedad, preveían, le impediría andar más de 100 metros en un año, lo que cambió por completo su forma de vivir.

Una sensación de incertidumbre se apoderó de Ramón tras el diagnóstico, pero en lugar de sentarse a esperar a la enfermedad, se encomendó al deporte y se fijó un nuevo objetivo vital: correr. Tras completar distintas carreras populares y maratones, se fijó una prueba mucho más exigente, realizar un Ironman, problameblemte el triatlón más duro.

Correr era una apuesta arriesgada pero le ha permitido afrontar su enfermedad con mucho menos temor todos estos años. La esclerosis múltiple tiene unas consecuencias psicológicas enormes sobre los pacientes, en los que provoca, sobre todo, mucha incertidumbre, pues cursa por brotes impredecibles que atacan al sistema nervioso central.

Al saber que estos brotes no se pueden prever, ni prevenir, Arroyo entendió que disponer de una buena condición física le permitiría encajar las recaídas de la esclerosis y recuperarse mejor de ellas. Él siempre había practicado deporte, de hecho había competido en esquí y era monitor, además de su carrera como economista, pero el diagnóstico de la enfermedad fue el detonante para hacer del deporte su nueva vida.

"No es fácil gestionar la incertidumbre, pero es muy liberador"

El proceso para conseguir el Ironman fue lento y muy progresivo, desde que empezó a recorrer distancias cortas en 2007 hasta que en 2013 logró recorrer la distancia completa de esta prueba. Corrió 42 kilómetros, nadó 3,8 kilómetros y pedaleó durante 180 kilómetros para dar visibilidad y recaudar fondos para una enfermedad por ahora incurable.

Su historia fue llevada al cine en la película 100 metros, protagonizada por Dani Rovira y Karra Elejalde, después de que su director, Marcel Barrerna, descubriera el caso de Ramón en un reportaje del programa ‘Informe Robinson’. También fue contada por él mismo en su libro Rendirse no es una opción, en el que cuenta cómo pasó de tenerlo todo -personal y profesionalmente- a recibir el diagnóstico que le cambió la vida.

En todos estos años -a Ramón le diagnosticaron esclerosis en 2004- ha aprendido a gestionar la inquietud que provoca una enfermedad inesperada como esta. Para resolver todas estas emociones, considera que la comunicación con su familia y amigos ha sido clave, puesto que “lo que no se comunica no existe”, y también “hacer partícipe a las personas importantes en tu vida de lo que te ocurre. No es fácil gestionar la incertidumbre, pero es muy liberador”.

A medida que avanzó la enfermedad, también cambió su relación con muchas personas en su vida. Con algunas el vínculo se perdía y, con otras, ha podido reforzar la relación. “El saber filtrar nuestras relaciones y vínculos es otro de los superpoderes que hay que desarrollar”, asegura Ramón. Nunca deberíamos dejar de comunicarnos y compartir con los demás pues, señala el deportista, “las personas con las que tienes que conectar no están muy lejos”.

Historias increíbles, de fuerza, superación y valor humano, como la de Ramón Arroyo, se pueden encontrar en Mejor Conectados, la plataforma de contenidos de Telefónica que trata de poner en valor el poder de las conexiones humanas. Podremos conocer en esta web las historias de personalidades de éxito de Ferran Adrià, Teresa Perales o Javier Gómez Noya en primera persona.

“Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas”. Así resume José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, la razón de ser de esta plataforma. El mundo se mueve gracias a las personas, a través de sus conexiones y gracias a su talento, porque “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”, tal como reza el lema de Mejor Conectados.

Para inspirar a seguir haciendo cosas increíbles, personalidades destacadas como las que hemos mencionado y muchas otras, cuentan sus testimonios en Mejor Conectados: Rafa Nadal, el empresario Javier Perea o Kamran Omarli, violinista de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Música Reina Sofía. También en esta plataforma podemos encontrar clases magistrales de grandes figuras, como Iñaki Gabilondo y María Zabala o Perico Delgado y Amaya Valdemoro, que ofrecen sus consejos y reflexiones para establecer mejores conexiones con otras personas en el día a día.

