Juega online más barato que nunca: PlayStation Plus por menos de 13 euros

Los aficionados a los videojuegos, en concreto a los de PlayStation, están de enhorabuena. La compañía ha lanzado una oferta irresistible en su servicio de suscripción PlayStation Plus durante tiempo limitado. Este servicio ofrece a los jugadores entres tres y cuatro juegos de forma gratuita cada mes, además de otras recompensas y descuentos exclusivos.

El precio normal de la suscripción es de 8,99€ al mes, 24,99 € cada tres meses o 59,99 € al año, pero ahora, entre el 1 y el 13 de febrero, se ha lanzado una oferta especial para conseguir tres meses de PlayStation Plus al 50% de descuento: por solo 12,49€. Aunque la oferta solamente es válida para aquellos jugadores de PS4 y PS5 que no tengan una suscripción activa, es decir, que en estos momentos no sean usuarios de PS Plus.

La promoción está disponible únicamente a través de la PlayStation Store. Pero otra opción, si se quiere hacer un regalo a un amigo o familiar, por ejemplo, es mediante la compra de tarjetas monedero (o tarjetas regalo) en tiendas como El Corte Inglés. Con la compra de estas tarjetas, se puede canjear posteriormente el saldo en la PlayStation Store para hacerse con la oferta de tres meses.

¿Qué ventajas ofrece el servicio de suscripción de PlayStation?

PlayStation Plus ofrece cada mes entre tres y cuatro juegos, que permanecen en la biblioteca del jugador únicamente durante el tiempo que dure su suscripción al servicio. Esta es una gran forma de descubrir títulos nuevos sin necesidad de desembolsar dinero cada poco tiempo. Como referencia, a lo largo de todo el año 2021 se repartieron 24 juegos por valor de más de 1.250 euros.

Este mes de febrero los títulos obsequiados son Planet Coaster: Console Edition para PS5 y para PS4 (con retrocompatibilidad para PS5) Tina Chiquitina Asalta la Mazmorra del Dragón: Una aventura única, EA Sports UFC 4 y NeonHAT.

Por otro lado están los descuentos exclusivos para suscriptores, que rebajan aún más las ofertas habituales disponibles en la Play Store. Además, los usuarios de PS Plus también tienen acceso anticipado a demos y pruebas beta de algunos videojuegos, y contenido exclusivo para grandes títulos como Call of Duty: Warzone, Apex Legends, la vertiente online de Grand Theft Auto V, Fortnite Battle Royale y muchos otros.

El modo multijugador de PS Plus permite, además de jugar con amigos, competir en torneos online y formar parte de una comunidad global de jugadores, mejorando toda la experiencia de tus juegos favoritos.

Tampoco nos podemos olvidar de que la suscripción a PS Plus ofrece 100GB de almacenamiento en la nube, para guardar todos los progresos de los juegos en internet y la modalidad Share Play, que permite compartir juegos con amigos, para que ellos también puedan jugar de manera online, incluso sin que dispongan de este servicio.

Sin duda, ahora es el mejor momento para aprovechar las ofertas y contenidos exclusivos de PlayStation y descubrir multitud de títulos nuevos, desde éxitos superventas, a joyas indies y juegos multijugador para disfrutar con amigos. Recuerda que puedes hacerte con la oferta de PS Plus al 50% de descuento hasta el 13 de febrero.

