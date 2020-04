El mapa de los 800 talleres que siguen abiertos para camioneros y trabajadores esenciales

Los sanitarios son, indudablemente, los héroes de la crisis del coronavirus, pero no son los únicos. Los transportistas y camioneros, a su modo, también han contribuido a que el país no se parte llegando a almacenes, supermercados y pequeños comercios. Por eso, porque son esenciales y no pueden parar, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), junto a Cetraa (Confederación española de Talleres) y Conepa (Federación española de Empresas de Automoción), ha elaborado un mapa público con los talleres que estarán abiertos mientras dure el estado de alarma.

En el mapa, elaborado para camioneros, aparecen 800 talleres abiertos donde pueden acudir en caso de tener alguna urgencia. Tanto ellos como el resto de profesionales que están trabajando en la calle y que han sido considerados como trabajadores esenciales. Es decir, los sanitarios, en caso de sufrir una avería, también pueden acudir, así como los autobuseros y otro tipo de profesionales.

Estos talleres mecánicos son básicos para que se siga manteniendo la cadena de distribución y no se produzca un desabastecimiento en las Comunidades Autónomas y, según reconocen desde las asociaciones, estarán en continuo cambio. Por eso, en los próximos días, esperan que todos aquellos talleres que sigan abiertos se pongan en contacto con ellos para que les añadan a la base de datos y al mapa.

A partir de ahora, este mapa pasará a ser la cabecera de muchos de esos transportistas. El otro es el de los restaurantes y zonas abiertas en carretera, que publicó el BOE (Boletín Oficial del Estado) en su orden Ministerial, donde incluyó 371 alojamientos de carretera concretos repartidos por todas las Comunidades Autónomas. Todo, con el objetivo de lo que los camioneros y todos aquellos profesionales de actividades esenciales (sanitarios, guardias civiles, limpiadores, policías, militares...) pudieran parar a hacer sus necesidades, darse una ducha o tomar un plato caliente.

Pero estas no son las únicas novedades con respecto al transporte. La DGT ha aclarado que pueden viajar dos personas en las furgonetas con un solo asiento. Y lo mismo ocurre con los camiones. Siempre que, claro, estén condiciendo este tipo de vehículos en su jornada laboral.