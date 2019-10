Insólita condena: Tania no podrá entrar en los Zara de Zaragoza tras devolver durante meses ropa usada

Tania M.A., de 31 años y natural de León -pero residente en Zaragoza-, fue juzgada el pasado 30 de septiembre por un delito de estafa continuada. La mujer llevaba realizando la misma práctica durante más de seis meses. Tania desarrolló un fraudulento sistema de intercambio de etiquetas que le permitía renovar cada temporada su vestuario a coste cero. El mecanismo era sencillo: compraba prendas nuevas y usaba después sus etiquetas -internas y externas- para colocárselas a aquellas que ya había utilizado y que devolvía a la tienda como si fueran recién adquiridas.

La Fiscalía solicitó para ella una condena de quince meses de cárcel, mientras que Inditex elevaba la petición hasta dos años de privación de libertad. La defensa, por su parte, propuso la libre absolución. Tras escuchar a la acusada, la titular del Juzgado de lo Penal 4 de Zaragoza ha llegado a la conclusión de que lo que hacía esta mujer estaba perfectamente calculado. Y la ha condenado a no poder entrar a ninguna tienda de la empresa Inditex en Zaragoza. Zara tardó varios meses en darse cuenta de la estafa que estaba cometiendo la mujer, ya que la clienta modificó las etiquetas de forma meticulosa.

Al juicio acudieron las tres encargadas de las tiendas donde Tania intercambió las etiquetas. Además, la mujer conocía a la perfección cómo debía actuar cuando acudía a los establecimientos. Nunca solicitaba la devolución en efectivo ya que sabía que esta no puede hacerla una cajera y tiene que autorizarla una encargada. Durante su declaración, Tania afirmó que no había intercambiado ninguna etiqueta y que, además, no sabía zurcir ni coser.

Sin embargo, la juez cree que hay pruebas suficientes del engaño. "El hecho de que tanto la etiqueta interior como la exterior sean coincidentes y que sean colocadas precisamente en prendas de similar color evidencia el mecanismo engañoso y el ánimo de lucro, pues de esa manera renovaba el vestuario a coste cero", dice. Pero los mecanismos de la compañía fueron quienes terminaron destapando el fraude. Inditex ha podido confirmar seis operaciones fraudulentas entre octubre de 2017 y marzo del 2018.