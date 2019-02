"Yo soy yo y no lo que otros quieren que sea": la lección de una niña con asperger en Galicia

El tema era fácil: 'Para querer, quiérete'. Escribir una carta bajo ese pretexto han sido los deberes que han puesto en un colegio de Cangas (Galicia) a la clase de T.G. ,una niña de 15 años que tiene asperger desde los siete años.

Su respuesta ha conmovido a los profesores, que han decidido publicar la carta. Todo ello especialmente porque la joven ha sido víctima de acoso por su situación. Esta es la misiva:

Para la persona más importante de este mundo: sin ti este mundo sería sólo un mar de aburrimiento. Tú eres la solución, tú misma eres tu respuesta y tu solución a todos tus problemas. Para alguien especial que todo el mundo necesita entenderte, tú que te esfuerzas 100 veces más que los demás para alcanzar el éxito, por todas tus cualidades importantes que te definen tal y como eres, que no necesitas hacer mucho para conseguir que cada día de tu vida sea un gran día en el que todo tu optimismo lo refleje tu gran sonrisa. A ti que gracias a tu gran imaginación consigues crear historias interesantes, personajes peculiares; a ti que siempre te animas a ti misma, no necesitas mucho para conseguir sacarles una sonrisa a todos, que a pesar de lo que tienes no te quedas atrás porque tú puedes conseguir lo que te propongas, que animas a otros como tú a disfrutar de sus defectos porque sabes que nunca los tuvieron.

Que animas a tus compañeros cuando dicen que lo están haciendo, lo hacen o lo hicieron mal pero tú sabes que eso no es verdad, que aplaudes no porque algo no les saliese, sino porque lo intentaron y no les salió, pero con un poco de determinación seguro que lo consiguen.

A ti que nunca pensaste que diciendo con tu gran sinceridad a los demás no les gustase. A ti que te cuesta un poco hacer amigos, pero lo intentas de todos modos siendo tú misma. A ti que nunca te importó lo que otros pensaran de ti, que no te importa las críticas que recibas sobre lo que haces, que te importa un pimiento lo que piensan de ti, porque tú misma sabes que están muy equivocados porque TÚ eres tú y no lo que otros desean que fueras. A ti que no te importan las críticas, porque sabes que no te conocen de verdad. Tú, que sabes cuáles son tus magnificas cualidades: tu amabilidad, tu tolerancia, tu optimismo, tus ganas de explicarle a todos lo equivocados que están por juzgarme sin conocerte realmente. Para ti, que aunque suspendas un examen mantienes tu optimismo y tu positividad porque sabes que aunque lo suspendas puedes esforzarte para aprobar otro examen.

Por tus ganas de cambiar la manera de pensar de algunas personas ignorantes. A ti que no te gusta cuando se meten con alguien, que no te gusta cómo tratan a los que tienen lo mismo que tú. A ti que no quieres cambiar tus maneras de pensar, que te mereces un gran aplauso por ser quien eres. A ti que saludas a todos al llegar a clase, que quisieras preguntarles a todos ¿"QUÉ HARIAS TÚ EN MI LUGAR"? A ti que no cambiarías por nada del mundo tus gustos.

NO CAMBIES NUNCA TU MANERA DE SER. Tú puedes conseguir lo que te propongas ¡ÁNIMO, TÚ PUEDES!

Tu mejor amigo: tu subconsciente.