La alta cocina se vuelca en los I Premios de Cocinillas y El Español

La I Edición de los Premios Cocinillas ha reconocido este lunes a los cien mejores restaurantes de Madrid en una gala celebrada en el Hotel NH Collection Eurobuilding. La selección, a cargo de un jurado formado por chefs de la talla de Andoni Aduriz, Diego Guerrero o Ángel León, periodistas gastronómicos y destacados miembros del sector hostelero y de la alimentación ha otorgado tres cuchillos Cocinillas a diez establecimientos, dos cuchillos a otros diez, un cuchillo a veinte locales y una recomendación a los sesenta restantes.

Los restaurantes premiados con tres cuchillos Cocinillas han sido Sacha, Dstage, DiverXO, La Tasquita de Enfrente, La Bien Aparecida, Coque, Kabuki Wellington, Kappo, Santceloni y Alabaster. Con dos cuchillos Cocinillas, los restaurantes Lakasa, Lúa, Nakeima, Cebo, Fismuler, Horcher, La Buena Vida, La Tasquería, Punto MX y Triciclo. Han obtenido un cuchillo Cocinillas Umiko, Viridiana, A'Barra, Corral de la Morería, Efímero, Terraza del Casino, Luma, 99 Sushi Bar, Chuka Ramen Bar, Clos, Club Allard, Desencaja, Filandón, La Candela Restó, La Malaje, Latasia, Miyama, Soma by Luke, Verdejo Taberna Artesana y Zalacaín. La lista completa se puede consultar aquí.

Los premiados

Todos ellos figuran ya en la Guía Cocinillas, presentada en la ceremonia por el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y Daniel Salas, director de Cocinillas. Lo han hecho ante chefs y representantes de los cien negocios galardonados, más rostros del mundo de la gastronomía y decenas de medios de comunicación generalistas y especializados. Los asistentes han degustado la propuesta del chef ejecutivo del NH Collection Eurobuilding, Luis Bartolomé.

Al recoger la distinción, Sacha Hormaechea, propietario del restaurante Sacha, ha definido la cocina como "abrir las puertas para que cada uno que llegue sea de los tuyos" y ha dedicado el premio a las parejas de los cocineros: "Esta profesión no existiría sin esa personas que nos acompaña, que nos soporta. Somos encantadores con los demás pero a veces no con los nuestros, no es fácil llevar una profesión que pide tanto".

Mario Sandoval, chef de Coque, ha dedicado el premio a sus hermanos, Rafael y Diego, junto a él en el restaurante, y a sus clientes. Mario Payán, chef de Kappo, ha subrayado la "humilidad" como el valor que les ha dirigido estos dos años y medio de vida y el que lo seguirá haciendo en adelante. Breve pero agradecido, Ricardo Sanz, chef de Kabuki, ha confesado: "La aventura que empecé en el 93 ha tenido sentido".

Pedro J. Ramírez: "Lo mejor está por llegar"

Pedro J. Ramírez ha recordado que "la gastronomía siempre ha sido importante" en los medios que ha dirigido: "Con esta asociación con Cocinillas, queremos repetir la experiencia y hoy quiero deciros que lo mejor está por llegar. El talento, el entusiasmo y la capacidad de trabajo de Paolo Álvarez y de Dani Salas son el gran activo de este proyecto. Desde EL ESPAÑOL vamos a intentar ayudarles para que Cocinillas se desarrolle como una referencia no sólo por la cantidad y calidad de las recetas, sino también para los gastrónomos. Estos premios son el inicio de una etapa".

El periodista, recordando cómo De Gaulle bromeó sobre cómo se podía gobernar un país con 233 variedades de queso, ha valorado que "los franceses saben cómo gobernar y convertir la variedad en unidad". "En España –ha continuado- tenemos más bien una falta de unidad pero, hablando de gastronomía, no soy autonomista ni federalista, soy cantonalista". Por último, ha invitado a que todos los madrileños tengan su propia lista con sus cien restaurantes preferidos de la ciudad.

Salas, que ha presentado la ceremonia, ha avanzado que "a finales de mes habrá un nuevo Cocinillas" en el que el diseño no será la única sorpresa para los lectores. "La gastronomía es el hilo conductor que une nuestras vidas, una pasión común de todo el equipo, y es lo que queremos transmitir", ha afirmado, satisfecho de estos cerca de dos años desde el acuerdo con EL ESPAÑOL: "El esfuerzo da sus frutos y hoy el proyecto está más vivo que nunca".

Cocinillas es la sección de gastronomía de EL ESPAÑOL. Daniel Salas y Paolo Álvarez lo crearon como un blog de recetas que fue creciendo hasta ser hoy un portal con cerca de 2,5 millones de usuarios únicos mensuales. NH Hotel Group, que ha acogido la entrega de la primera edición de sus premios, es la cadena hotelera en España con mayor número de estrellas Michelin, con 12, y cuenta con 12 Soles Repsol.