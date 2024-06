La polémica multa de La Guardia Civil a un motorista por caerse: las redes lo denuncian

Un vídeo de una pareja de la Guarcia Civil multando a un motorista por sufrir una caída está causando una gran indignación en redes sociales. En el clip podemos ver cómo los agentes le explican los motivos de la denuncia a este conductor, que parece no dar crédito ante lo que le están contando.

"O sea, que me caigo, venís y me denunciáis", se lamentaba el motorista. "Si vas a 40 no te caes, que yo también soy motorista, vamos a ver", contestaba la agente, en una actitud ligeramente displicente que ha generado una reacción mayoritaria de rechazo.

"Si yo no iba rápido, lo que pasa que la moto, al ser nueva, igual la capa protectora que lleva... porque la moto la he estrenado hoy. ¿Me estás diciendo que si yo tengo un accidente porque se me cruza un animal, me denuncias a mí también?", se lamentaba el hombre accidentado.

"Es más que evidente que si una persona se cae, es porque sin querer ha cometido un error, una falta de pericia o un exceso de confianza", confiesa la agente justificando su toma de decisiones.

Los hechos, ocurridos en Valencia, han sido recogidos por la cuenta de X, antigua Twitter, Social Drive, en un vídeo que ha llegado casi a los dos millones de reproducciones y que ronda las 10.000 interacciones.

La mayoría de ellas son bastante reprobatorias de lo acontecido, y muchos usuarios señalan el abuso de poder cometido por ambos Guardias Civiles. "Estoy esperando a que salga José Mota. Esto tiene que ser algún tipo de broma", comentaba en clave de humor uno de ellos.

Otros, más críticos, se mostraban más duros con la autoridad. "La única diferencia entre un carterista y esos policías es que al menos el carterista roba para sí mismo. Los agentes saquean para el Estado", decía un comentario. "En este país le damos uniforme a los gilipollas y medallas a los ladrones", sentenciaba otro.

