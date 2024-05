Las divertidas quejas de una madre por los altos precios del merchandasing de Taylor Swift

No cabe duda, es el evento del año. Los dos conciertos que Taylor Swift va a celebrar en el Santiago Bernabéu los días 29 y 30 de mayo con motivo de su gira The Eras Tour han revolucionado la capital española y, por qué no decirlo, las redes sociales.

Las swifties, como así se denominan las seguidoras de la cantante estadounidense, han poblado los aledaños del estadio desde mucho antes del comienzo del show, dejando imágenes para la posteridad como esta simpática entrevista con la madre de una de ellas quejándose por los altos precios de los productos de merchandasing.

"Ya lo podían poner un poco más baratito y hacer una mejor gestión de las entradas, porque tela", confiesa esta madre justo antes de reconocer ante la cámara haberse gastado más de 200 euros sólo en productos, sin llegar a contabilizar el gasto en entradas.

El vídeo, subido por la cuenta de Telemadrid a su canal de Tiktok, está arrasando en la red social china, donde acumula casi un millón de reproducciones. Frases como "ojito, que esto encoge en la secadora" o "lo amortiza bien esta señora lo de haber cogido un día más" han causado auténtica sensación entre la comunidad swiftie.

Lo cierto es que padres, madres, hijos e hijas esperan con ahínco el que será uno de los conciertos del año en nuestro país, lo que no les impide, especialmente a los primeros, ponerle un toque de resignado humor al asunto "estar como tontos haciendo cola", ni quejarse de los "precios desorbitados" de todo aquello que incluya a la actual reina del pop.